V Dubrovníku zakotvila loď so 756 repatriantmi vrátane Slovákov

Záhreb 20. marca (TASR) - Výletná loď Carnival Magic so 756-člennou posádkou, na ktorej palube sa nachádzajú aj Slováci, vplávala v stredu ráno do prístavu v chorvátskom meste Dubrovník. Námorníkov, ktorí pochádzajú najmä zo štátov balkánskeho regiónu, čaká repatriácia do ich domovských krajín, informovala agentúra HINA.



Okrem Slovákov sa na palube lode s kapacitou 3500 pasažierov nachádzajú tiež Chorváti a Ukrajinci, ako aj občania Rumunska, Srbska, Severného Macedónska, Albánska i Kosova. Najbližšie dni ich dopravia domov lietadlom alebo autobusom.



Koordinátor Medzinárodnej federácie pracovníkov v doprave (ITF) Romano Perič vyjadril presvedčenie, že na palube nie je žiaden prípad ochorenia COVID-19 spôsobovaného novým koronavírusom. Dodal, že na lodi sa aj tak budú dodržiavať všetky potrebné epidemiologické opatrenia.



Očakáva sa, že v rámci procesu repatriácie zahraničných námorníkov dorazí budúci týždeň do Dubrovníka ďalšia výletná loď Carnival Breeze.