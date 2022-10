V ECAV v prvom kole volieb nezvolili generálneho dozorcu

Bratislava 16. októbra (TASR) - V prvom kole volieb na uvoľnenú funkciu generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku nebol zvolený nikto. Ani jeden zo štyroch kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. Informuje o tom ECAV na Slovensku na svojom webe s tým, že sa uskutoční druhé kolo volieb.



Volebné konventy sa v cirkevných zboroch uskutočnili po skončení letného prázdninového obdobia v priebehu troch nedieľ - 4., 11. a 18. septembra. Sčítacia komisia koncom septembra skonštatovala, že ani jeden zo štyroch kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. Kandidáta Mariána Damankoša podporilo 16,41 percenta (1962 hlasov) konventuálov, Peter Gärtner získal podporu 14,20 percenta (1689 hlasov), Ivan Trepáč 12,66 percenta (1506 hlasov) a kandidátka Renáta Vinczeová 40,80 percenta (4854 hlasov). Vo voľbách sa odovzdalo 1897 (15,94 percenta) neplatných hlasov z celkového počtu 11.898.



Obsadenie postu generálneho dozorcu ECAV tak bude pokračovať druhým kolom volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti, ktorí dosiahli v prvom kole volieb najvyšší počet hlasov. Voľby sa uskutočnia 30. októbra, 6. alebo 13. novembra, pričom sa rozhodovať bude spomedzi dvoch postupujúcich kandidátov, a to Vinczeovej a Damankoša. Do oficiálneho zvolenia generálneho dozorcu ECAV bude túto funkciu v zastúpení naďalej vykonávať Vinczeová, ktorá je zároveň dozorkyňa Západného dištriktu ECAV.



Ešte v máji 2021 sa generálny dozorca ECAV na Slovensku Ján Brozman vzdal svojej funkcie. Voľby, ktoré sa na uvoľnenú funkciu konali ešte v uplynulom roku a na jar tohto roku, boli neúspešné, pretože ani jeden z kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov.