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V EEA Civil Society Fund Slovakia získalo podporu ďalších 13 projektov
Hasbach uviedla, že podporené projekty reagujú na výzvy súčasnosti, ktorým čelia ľudia a komunity na Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - V treťom hodnotiacom kole výzvy na malé granty programu EEA Civil Society Fund Slovakia získalo podporu ďalších 13 projektov organizácií občianskej spoločnosti. Na ich realizáciu smeruje spolu vyše 317.370 eur. Podporené projekty sa venujú zapájaniu verejnosti do demokratických procesov, ochrane prírody a klímy, integrácii ľudí z Ukrajiny či posilňovaniu odolnosti voči dezinformáciám. TASR o tom informovala komunikačná manažérka programu Lucia Hasbach.
„Máme veľkú radosť z toho, koľko organizácií sa do výzvy zapája a aké rôznorodé projekty s našou podporou vznikajú. Tieto organizácie často otvárajú veľmi citlivé témy, ktoré naša spoločnosť potrebuje riešiť. Našou úlohou je stáť pri nich a pomôcť im zmeniť dobré nápady na realitu,“ povedala programová manažérka EEA Civil Society Fund Slovakia Veronika Záhradníková. Ako doplnila, v kategórii boj proti dezinformáciám je výzva otvorená naďalej, organizácie sa môžu prihlásiť so svojimi projektmi.
Hasbach uviedla, že podporené projekty reagujú na výzvy súčasnosti, ktorým čelia ľudia a komunity na Slovensku. Zameriavajú sa na posilňovanie občianskej participácie, ochranu prírody, zapájanie mladých ľudí do rozhodovania, ale aj na lepšiu integráciu ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Ďalšie iniciatívy podporia rozvoj mediálnej gramotnosti a schopnosť rozpoznávať dezinformácie či online podvody. Spoločným cieľom je premieňať konkrétne potreby na praktické riešenia a posilňovať úlohu občianskej spoločnosti pri riešení problémov.
„Máme veľkú radosť z toho, koľko organizácií sa do výzvy zapája a aké rôznorodé projekty s našou podporou vznikajú. Tieto organizácie často otvárajú veľmi citlivé témy, ktoré naša spoločnosť potrebuje riešiť. Našou úlohou je stáť pri nich a pomôcť im zmeniť dobré nápady na realitu,“ povedala programová manažérka EEA Civil Society Fund Slovakia Veronika Záhradníková. Ako doplnila, v kategórii boj proti dezinformáciám je výzva otvorená naďalej, organizácie sa môžu prihlásiť so svojimi projektmi.
Hasbach uviedla, že podporené projekty reagujú na výzvy súčasnosti, ktorým čelia ľudia a komunity na Slovensku. Zameriavajú sa na posilňovanie občianskej participácie, ochranu prírody, zapájanie mladých ľudí do rozhodovania, ale aj na lepšiu integráciu ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Ďalšie iniciatívy podporia rozvoj mediálnej gramotnosti a schopnosť rozpoznávať dezinformácie či online podvody. Spoločným cieľom je premieňať konkrétne potreby na praktické riešenia a posilňovať úlohu občianskej spoločnosti pri riešení problémov.