V EP sa množia listy proti Smeru-SD, časť poslancov žiada vylúčenie

Štrasburg 3. mája (TASR) - Strana Smer-SD už v Európskom parlamente (EP) nepatrí do rodiny socialistov a demokratov (S&D). Tvrdí to skupina slovenských europoslancov v ďalšom z listov, ktorý sa dostal do inštitúcií EÚ. Týmito názory sa poslanci netajili počas prebiehajúceho plenárneho zasadnutia v Štrasburgu, informuje spravodajca TASR.



Osem slovenských europoslancov v pondelok vyzvalo vedenie frakcie S&D na prehodnotenie členstva strany Smer-SD v tejto politickej skupine. Dôvodom majú byť postoje členov strany nezlučiteľné s princípmi a hodnotami EÚ.



Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá), ktorá iniciovala pondelňajší list, tvrdí, že vznikol preto, lebo jeho signatári majú zrejme "ináč nastavený morálny kompas" ako europoslanci za Smer-SD. Nie je v poriadku, keď Smer na zhromaždení s občanmi vyzýva ľudí, aby skandovali hrubé nadávky na adresu prezidentky krajiny.



Sociálni demokrati ako politický prúd v EP presadzujú celkom iné morálne hodnoty a kritériá, "na míle vzdialené" od toho, čo robí Smer na Slovensku. "Nehovoriac o tom, že S&D je jednou z najvýraznejších skupín bojujúcich proti šíreniu dezinformácií a hoaxov. Od nich zaznieva výrazný tlak na to, aby sa to zmenilo. Nie je úplne normálne, aby členovia ich politickej rodiny vo svojej krajine rozsievali dezinformácie o fašizme na Ukrajine alebo o tom, že skutočnými obeťami vojny sú Rusi na Donbase,“ povedala Ďuriš Nicholsonová.



Podľa jej slov Smer nepatrí do frakcie S&D. "Považovali sme za potrebné, a bude to aj v budúcnosti, aby sme upozorňovali na takéto prešľapy. Tie zrejme ešte budú, lebo dnes nie je rozdiel medzi Smerom, Kotlebom a Republikou v pohľade na vojnu na Ukrajine," dodala.



Robert Hajšel (Smer-SD), podobne ako aj Monika Beňová, odsudzuje iniciatívy, keď slovenskí europoslanci napádajú iných Slovákov v EP. "Mali by sme sa tu snažiť presadzovať aj naše národné záujmy, ktoré sú v prospech Slovenska, hlavne počas kríz, ako je vojna na Ukrajine či energetická kríza a zvyšovanie cien energií," uviedol. Apeloval na jednotu poslancov a presadzovanie záujmov dôležitých pre slovenskú ekonomiku a občanov.



Nadávky z mítingu v Nitre nechcel komentovať s tým, že na rôznych iných mítingoch sa tiež povedalo "kadečo". Tvrdí, že vulgarizmy nepatria do politického boja, ale náležité neboli ani v minulosti voči Robertovi Ficovi či expredsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi.



Ivan Štefanec (KDH) pripomenul, že minulý týždeň bol odoslaný iný list, podpísaný deviatimi poslancami, na adresu troch hlavných inštitúcií EÚ, ktorý vysvetľoval, že obvinenia Roberta Fica a Roberta Kaliňáka nie sú politicky motivované. Pondelňajší list vníma ako potrebu formovať obraz Slovenska v EÚ, najmä po prvomájovom mítingu Smeru v Nitre.



"Fico sa posunul k extrémistom a fašistom a preto sme hneď reagovali aj tým, že sme sa obrátili na vedenie S&D. Aby zvážili fungovanie strany Smer v ich rodine. Som presvedčený, že to, čo prezentuje dnes Smer je viac extrémizmus ako sociálna demokracia," vysvetlil Štefanec. Aj tým, že šíri dezinformácie, že spochybňuje ruskú inváziu a umožňuje vulgárne nadávať na prezidentku krajiny. "Nemôžeme si zakrývať oči pred takýmto opovrhnutiahodným správaním bývalého premiér," dodal.



Martin Hojsík (PS) uviedol, že aj vlani v lete vznikol z jeho iniciatívy list skupiny poslancov, ktorý europarlament upozorňoval na spoluprácu Smeru s fašistami na Slovensku. "Je to niečo čo v europarlamente je pre socialistov hrubá červená čiara," povedal. Nedeľňajší míting podľa neho išiel "cez všetky čiary" a upozornil, že vo frakcii S&D o tom vôbec nevedia a boli veľmi prekvapení detailmi zo zhromaždenia. Ani o tom, že sa tam opakovali lži o vojne na Ukrajine či o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. "Je to úbohé a nehodné Strany európskych socialistov, ktorá je legitímna predstaviteľka demokratickej ľavice v rámci Európy. Takto ľavicová politika nevyzerá, takto vyzerá pravicová politika orbánovského štýlu," povedal Hojsík.