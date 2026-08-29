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V eRku sa do služby ročne zapája približne 2000 dobrovoľníkov
Vo viac ako 200 farnostiach na celom Slovensku podporuje hnutie malé detské skupinky, nazývané aj stretká.
Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Hlavným poslaním hnutia detských kresťanských spoločenstiev s názvom eRko je vytvárať prostredie na to, aby deti rástli v radosti. Tomuto cieľu napomáha každoročne približne 2000 dobrovoľníkov. Hnutie podporuje detské skupinky v slovenských farnostiach, pričom jeho najväčšou každoročnou akciou je vianočné koledovanie Dobrá novina. TASR to uviedla predsedníčka hnutia Nicolette Petrášová.
Vo viac ako 200 farnostiach na celom Slovensku podporuje hnutie malé detské skupinky, nazývané aj stretká. „Na nich sa pravidelne stretávajú animátori s deťmi, ktorí s nimi trávia kvalitný čas. Počas stretiek sa spolu modlia, hrajú, vyrábajú a zažívajú rôzne aktivity, vďaka ktorým sa budujú priateľstvá, učia sa, ako správne využívať digitálne technológie, starajú sa o druhých ľudí, ale aj o okolitý svet,“ ozrejmila Petrášová.
Hnutie cez svoju najväčšiu kampaň Dobrá novina každoročne prepája s Afrikou tisíce detí, mladých a dospelých, ktorí sa zapájajú do koledovania a prinášajú posolstvo Vianoc do domácností. „Bez dobrovoľníkov by naša činnosť nebola možná. Už od svojich začiatkov boli najdôležitejšími práve dobrovoľníci, ktorí pravidelne organizujú stretká, trávia čas s deťmi a mladými, stretávajú sa a organizujú víkendovky,“ doplnila.
Každý z približne 2000 dobrovoľníkov prináša podľa jej slov niečo veľmi dôležité a vzácne. „Jeho srdce, talenty, skúsenosti, nápady a názory, vďaka ktorým eRko môže stále napredovať a posúvať sa v tom, čo robí,“ dodala Petrášová. Činnosť hnutia je podľa jej slov financovaná z viacerých zdrojov - členských a účastníckych príspevkov, darov od jednotlivcov a podporovateľov, nadácií, grantov a príspevkov z verejných zdrojov. „Našimi partnermi sú aj cirkevné organizácie, samosprávy a firmy,“ spresnila.
Od apríla má hnutie novú stratégiu, ktorá ho bude sprevádzať najbližších päť rokov. Volá sa Živé eRko vo farnosti. „Chceme posilniť pravidelnú prácu s deťmi a mladými, vytvárať dobré podmienky pre dobrovoľníkov, ktorí sa im venujú, a viac prepájať ich činnosť so životom miestnych farností. Zároveň chceme naplno využiť potenciál Dobrej noviny nielen ako vianočnej koledníckej aktivity, ale aj ako príležitosti, ktorá môže vo farnostiach vytvárať priestor pre ďalšiu prácu s deťmi,“ dodala s tým, že najbližší rok bude hnutie žiť témou Ukotvení v priateľstve.
Vo viac ako 200 farnostiach na celom Slovensku podporuje hnutie malé detské skupinky, nazývané aj stretká. „Na nich sa pravidelne stretávajú animátori s deťmi, ktorí s nimi trávia kvalitný čas. Počas stretiek sa spolu modlia, hrajú, vyrábajú a zažívajú rôzne aktivity, vďaka ktorým sa budujú priateľstvá, učia sa, ako správne využívať digitálne technológie, starajú sa o druhých ľudí, ale aj o okolitý svet,“ ozrejmila Petrášová.
Hnutie cez svoju najväčšiu kampaň Dobrá novina každoročne prepája s Afrikou tisíce detí, mladých a dospelých, ktorí sa zapájajú do koledovania a prinášajú posolstvo Vianoc do domácností. „Bez dobrovoľníkov by naša činnosť nebola možná. Už od svojich začiatkov boli najdôležitejšími práve dobrovoľníci, ktorí pravidelne organizujú stretká, trávia čas s deťmi a mladými, stretávajú sa a organizujú víkendovky,“ doplnila.
Každý z približne 2000 dobrovoľníkov prináša podľa jej slov niečo veľmi dôležité a vzácne. „Jeho srdce, talenty, skúsenosti, nápady a názory, vďaka ktorým eRko môže stále napredovať a posúvať sa v tom, čo robí,“ dodala Petrášová. Činnosť hnutia je podľa jej slov financovaná z viacerých zdrojov - členských a účastníckych príspevkov, darov od jednotlivcov a podporovateľov, nadácií, grantov a príspevkov z verejných zdrojov. „Našimi partnermi sú aj cirkevné organizácie, samosprávy a firmy,“ spresnila.
Od apríla má hnutie novú stratégiu, ktorá ho bude sprevádzať najbližších päť rokov. Volá sa Živé eRko vo farnosti. „Chceme posilniť pravidelnú prácu s deťmi a mladými, vytvárať dobré podmienky pre dobrovoľníkov, ktorí sa im venujú, a viac prepájať ich činnosť so životom miestnych farností. Zároveň chceme naplno využiť potenciál Dobrej noviny nielen ako vianočnej koledníckej aktivity, ale aj ako príležitosti, ktorá môže vo farnostiach vytvárať priestor pre ďalšiu prácu s deťmi,“ dodala s tým, že najbližší rok bude hnutie žiť témou Ukotvení v priateľstve.