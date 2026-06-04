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V Galérii Nadácie Slovak Press Photo vystavujú fotoreportéri TASR
S nápadom zostaviť im výstavu prišiel a fotografie, ktoré „fungujú ako vizuálny archív prítomnosti a zároveň ako pamäť pre budúce generácie“, vybral vedúci obrazovej redakcie TASR Marian Herc.
Autor TASR
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Bratislava 4. júna (TASR) - Krátka história budúcnosti je názov výstavy fotoreportérov Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, ktorú vo štvrtok otvorili v bratislavskej Galérii Nadácie Slovak Press Photo. Predstavuje výber dokumentárnych a spravodajských fotografií agentúrnych fotografov zachytávajúcich dianie na Slovensku aj vo svete.
„Vydávame skoro 100.000 fotografií ročne. Odoberajú ich všetky médiá na Slovensku. Fotografie ukladáme do archívu, ktorý je dnes národným bohatstvom i kronikou Slovenska,“ uviedol k výstave generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala. „Máme tím profesionálnych fotografov, ktorí vnímajú spravodajské hodnoty, sú technologicky dobre vybavení, majú cit a metódu a sú vždy tam, kde sa niečo deje,“ poznamenal k práci ľudí, ktorí objektívom fotoaparátu zaznamenávajú každodenné udalosti, spoločenské emócie, zachytávajú aktuálne dianie v Bratislave, v regiónoch Slovenska i v zahraničí.
S nápadom zostaviť im výstavu prišiel a fotografie, ktoré „fungujú ako vizuálny archív prítomnosti a zároveň ako pamäť pre budúce generácie“, vybral vedúci obrazovej redakcie TASR Marian Herc. Skúsený fotograf pôsobil na Slovensku i v zahraničí a na tento post nastúpil len pred dvoma mesiacmi. „Keď som sa stal súčasťou TASR, objavil som viacero talentovaných ľudí, ktorých prácu som nikdy nemal možnosť pod ich menom vidieť, resp. sledovať, preto sa zrodila predstava urobiť výstavu, ktorá bude definovať prácu fotoreportéra TASR,“ priblížil Herc genézu výstavy.
„Krátka história budúcnosti preto, lebo všetko to, čo plánujeme do budúcnosti, sa už v histórii nejakým spôsobom nachádza a viac-menej len vo vývoji pokračuje,“ vysvetlil názov výstavy, ktorá na takmer päťdesiatke fotografií prezentuje práce 16 súčasných fotoreportérov TASR. „Politike sme sa úplne vyhli,“ podotkol Herc k zostavovaniu výstavy, na ktorej nechýbajú fotografie z veľkých medzinárodných športových podujatí, vrátane olympiád a majstrovstiev sveta, zábery mapujúce spoločenské dianie, prírodu, fotografie s ekologickými témami, ale aj folklór v podobe tradičnej veľkonočnej oblievačky.
„Chcel som odprezentovať všetkých, vrátane mimobratislavských fotografov pracujúcich v regiónoch, pretože tiež majú veľmi zaujímavé témy,“ podčiarkol Herc. Výstava tak podľa neho ukazuje všestrannosť agentúrnej fotografie, ktorá zahŕňa aj zdanlivo malé témy od kosenia trávy niekde na slovenských kopaniciach, cez požiare, záplavy až po olympiádu.
Medzi najpozoruhodnejšie zaradil napríklad snímku z Majstrovstiev Slovenska 2004 v Bratislave, na ktorej fotoreportér Pavel Neubauer zvečnil slovenského guliara Milana Haboráka. Fotografia získala 2. cenu v kategórii Šport v celosvetovej súťaži agentúrnej fotografie na svetovom kongrese tlačových agentúr v španielskej Estepone 26. októbra 2007. V troch kategóriách súťažilo 250 fotografií fotoreportérov z 85 tlačových agentúr z piatich kontinentov.
„Vydávame skoro 100.000 fotografií ročne. Odoberajú ich všetky médiá na Slovensku. Fotografie ukladáme do archívu, ktorý je dnes národným bohatstvom i kronikou Slovenska,“ uviedol k výstave generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala. „Máme tím profesionálnych fotografov, ktorí vnímajú spravodajské hodnoty, sú technologicky dobre vybavení, majú cit a metódu a sú vždy tam, kde sa niečo deje,“ poznamenal k práci ľudí, ktorí objektívom fotoaparátu zaznamenávajú každodenné udalosti, spoločenské emócie, zachytávajú aktuálne dianie v Bratislave, v regiónoch Slovenska i v zahraničí.
S nápadom zostaviť im výstavu prišiel a fotografie, ktoré „fungujú ako vizuálny archív prítomnosti a zároveň ako pamäť pre budúce generácie“, vybral vedúci obrazovej redakcie TASR Marian Herc. Skúsený fotograf pôsobil na Slovensku i v zahraničí a na tento post nastúpil len pred dvoma mesiacmi. „Keď som sa stal súčasťou TASR, objavil som viacero talentovaných ľudí, ktorých prácu som nikdy nemal možnosť pod ich menom vidieť, resp. sledovať, preto sa zrodila predstava urobiť výstavu, ktorá bude definovať prácu fotoreportéra TASR,“ priblížil Herc genézu výstavy.
„Krátka história budúcnosti preto, lebo všetko to, čo plánujeme do budúcnosti, sa už v histórii nejakým spôsobom nachádza a viac-menej len vo vývoji pokračuje,“ vysvetlil názov výstavy, ktorá na takmer päťdesiatke fotografií prezentuje práce 16 súčasných fotoreportérov TASR. „Politike sme sa úplne vyhli,“ podotkol Herc k zostavovaniu výstavy, na ktorej nechýbajú fotografie z veľkých medzinárodných športových podujatí, vrátane olympiád a majstrovstiev sveta, zábery mapujúce spoločenské dianie, prírodu, fotografie s ekologickými témami, ale aj folklór v podobe tradičnej veľkonočnej oblievačky.
„Chcel som odprezentovať všetkých, vrátane mimobratislavských fotografov pracujúcich v regiónoch, pretože tiež majú veľmi zaujímavé témy,“ podčiarkol Herc. Výstava tak podľa neho ukazuje všestrannosť agentúrnej fotografie, ktorá zahŕňa aj zdanlivo malé témy od kosenia trávy niekde na slovenských kopaniciach, cez požiare, záplavy až po olympiádu.
Medzi najpozoruhodnejšie zaradil napríklad snímku z Majstrovstiev Slovenska 2004 v Bratislave, na ktorej fotoreportér Pavel Neubauer zvečnil slovenského guliara Milana Haboráka. Fotografia získala 2. cenu v kategórii Šport v celosvetovej súťaži agentúrnej fotografie na svetovom kongrese tlačových agentúr v španielskej Estepone 26. októbra 2007. V troch kategóriách súťažilo 250 fotografií fotoreportérov z 85 tlačových agentúr z piatich kontinentov.