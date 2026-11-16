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V gréckokatolíckej cirkvi sa začal 40-dňový pôst pred Narodením Pána
Pôstne predpisy pre Filipovku boli vždy miernejšie ako pravidlá pre Veľký 40-dňový pôst pred Paschou.
Autor TASR
Bratislava 16. novembra (TASR) - Veriaci gréckokatolíckej cirkvi byzantského obradu prežívajú pred sviatkom Narodenia Pána pôstne obdobie, ktoré je známe pod názvom Filipovka. Cieľom tohto 40-dňového pôstu, ktorý sa začal v nedeľu (15. 11.), je duchovná príprava veriacich na slávenie sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia (v latinskej cirkvi Troch kráľov).
V byzantskej cirkvi bol tento pôst definitívne zavedený niekedy medzi 6. až 8. storočím, ale zmienky o ňom existujú už od 4. storočia. Názov Filipovka získal preto, lebo sa začína deň po sviatku sv. apoštola Filipa 14. novembra.
Pôst Filipovka trvá od 15. novembra do 24. decembra, teda 40 dní. Je jedným zo štyroch pôstnych období liturgického roka v byzantskom obrade. Okrem Filipovky, teda pôstu pred Narodením Pána, je v gréckokatolíckej cirkvi Veľký pôst, čiže Svätá Štyridsiatnica, pred Veľkou Nocou - Paschou (marec - apríl), ďalej Apoštolský alebo Petro-pavlovský pôst pred sviatkom svätých apoštolov Petra a Pavla (v júni) a napokon pôst nazývaný Spasivka pred sviatkom Zosnutia (Uspenia) presvätej Bohorodičky, ktorý sa slávi 15. augusta. V rímskokatolíckej cirkvi je to sviatok Nanebovzatia Panny Márie.
Pôstne predpisy pre Filipovku boli vždy miernejšie ako pravidlá pre Veľký 40-dňový pôst pred Paschou. Gréckokatolíkov na Slovensku v súčasnosti viaže počas terajšieho pôstu iba povinnosť zdržiavať sa mäsitých pokrmov vždy v piatok. Na rozdiel od Veľkého pôstu Filipovka nemá vlastné liturgické predpisy.
Pre veriacich rímskokatolíckej cirkvi, ako aj v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a iných cirkvách sa obdobie štvortýždňovej duchovnej prípravy na slávenie sviatku Narodenia Pána, nazývané advent, začne prvou adventnou nedeľou, ktorá v tomto roku pripadá na 29. novembra.
V byzantskej cirkvi bol tento pôst definitívne zavedený niekedy medzi 6. až 8. storočím, ale zmienky o ňom existujú už od 4. storočia. Názov Filipovka získal preto, lebo sa začína deň po sviatku sv. apoštola Filipa 14. novembra.
Pôst Filipovka trvá od 15. novembra do 24. decembra, teda 40 dní. Je jedným zo štyroch pôstnych období liturgického roka v byzantskom obrade. Okrem Filipovky, teda pôstu pred Narodením Pána, je v gréckokatolíckej cirkvi Veľký pôst, čiže Svätá Štyridsiatnica, pred Veľkou Nocou - Paschou (marec - apríl), ďalej Apoštolský alebo Petro-pavlovský pôst pred sviatkom svätých apoštolov Petra a Pavla (v júni) a napokon pôst nazývaný Spasivka pred sviatkom Zosnutia (Uspenia) presvätej Bohorodičky, ktorý sa slávi 15. augusta. V rímskokatolíckej cirkvi je to sviatok Nanebovzatia Panny Márie.
Pôstne predpisy pre Filipovku boli vždy miernejšie ako pravidlá pre Veľký 40-dňový pôst pred Paschou. Gréckokatolíkov na Slovensku v súčasnosti viaže počas terajšieho pôstu iba povinnosť zdržiavať sa mäsitých pokrmov vždy v piatok. Na rozdiel od Veľkého pôstu Filipovka nemá vlastné liturgické predpisy.
Pre veriacich rímskokatolíckej cirkvi, ako aj v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a iných cirkvách sa obdobie štvortýždňovej duchovnej prípravy na slávenie sviatku Narodenia Pána, nazývané advent, začne prvou adventnou nedeľou, ktorá v tomto roku pripadá na 29. novembra.