Hiadlovský: Rezort školstva bude vysokým školám určovať ich poslanie

Bratislava 11. januára (TASR) - V rámci výkonnostných zmlúv bude rezort školstva individuálne určovať každej verejnej vysokej škole (VŠ) jej poslanie a priority. To povedie k ich diverzifikácii podľa požiadavky štátu. Pre TASR to uviedol prezident Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) Vladimír Hiadlovský s tým, že je preto dôležité, aby Slovensko sformulovalo dlhodobú strategickú víziu vysokého školstva.



"Štát musí mať predstavu, aké chce mať vysoké školstvo napríklad v roku 2030 a neskôr. Takáto dlhodobá strategická vízia zatiaľ v SR nebola sformulovaná, a preto je tu istá obava, aký bude mať tento proces dosah," upozornil prezident SRK.



Hiadlovský zdôraznil, že je zároveň podstatné, aby nároky, ktoré budú ukotvené vo výkonnostných zmluvách, boli aj finančne kryté. Pripomenul, že SRK v súvislosti s implementáciou výkonnostných zmlúv už na začiatku diskusií žiadala vládu SR účelovo zvyšovať každoročne rozpočet verejných vysokých škôl na roky 2024 - 2026 o desať percent.



SRK však podľa slov ich prezidenta víta významné medziročné zvýšenie financií na vzdelávanie, vedu a výskum. Zároveň žiada, aby trend zvyšovania výdavkov na vysoké školy, vedu a výskum pokračoval aj v nasledujúcich rokoch.



Poznamenal, že vysoké školy dlhodobo plnia požiadavky vlády SR a spoločnosti na zvyšovanie kvality ich činnosti. Zosúladili podľa slov Hiadlovského ich študijné programy a procesy zabezpečovania kvality so štandardami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo, ktorých súčasťou je zosúladenie s potrebami trhu práce.



Výkonnostné zmluvy na VŠ budú spočívať v zmene ich financovania, ktoré nebude závisieť iba od počtu študentov. V rozhovore pre TASR to uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker (Hlas-SD). Podľa jeho slov majú dopomôcť aj k vytváraniu určitých ukazovateľov kvality či očakávaných výsledkov. Zmeny sa majú začať od budúceho školského roka.