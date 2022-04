V horách nad 1600 metrov platí mierne lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 2. apríla (TASR) – V slovenských pohoriach platí v sobotu vo výške nad 1600 metrov nad morom mierne lavínové nebezpečenstvo zodpovedajúce druhému stupňu päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) v Liptovskom Hrádku.



Pod hranicou 1600 metrov nad morom v Malej a Veľkej Fatre platí v sobotu malé lavínové nebezpečenstvo (prvý stupeň). Za poslednú periódu sneženia pripadlo v pohoriach v nadmorskej výške nad 1800 metrov od 20 do 30 centimetrov nového snehu. Vplyvom bezveterného počasia je nový sneh rozložený pomerne rovnomerne.



"Postupným ochladzovaním sa od severu je nový vlhký sneh do výšky 2000 metrov nad morom premrznutý, prípadne sa vytvorila silná kôra. Nad touto hranicou sa naďalej môžu vyskytovať samovoľné lavíny z nového snehu, a to najmä vo vysokých polohách Tatier. Najväčšia pravdepodobnosť uvoľnenia lavíny je vplyvom dodatočného zaťaženia snehovej pokrývky lyžiarom alebo peším turistom, a to na svahoch všetkých orientácií," doplnil Bešinský.