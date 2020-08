V horúčavách hrozí úpal najmä starším ľuďom a malým deťom

Bratislava 12. augusta (TASR) - Na tepelný úpal sú náchylní najmä starší ľudia a malé deti. Novorodenci a dojčatá nemajú vyvinuté termoregulačné mechanizmy a úpal im hrozí už po niekoľkých minútach, varuje Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na Národnom portáli zdravia.



"Prehriatie vznikne, ak telo vytvára alebo prijíma viac tepla, ako je schopné odovzdať do okolia. V úvodnej fáze sa organizmus snaží o presun krvi z centrálnych častí tela do kože. Postupne zlyháva tepelná regulácia, teplo sa prestane odvádzať z centra, teplota sa zvyšuje a výsledkom je tepelný úpal," vysvetľuje záchranár a prezident Slovenského Červeného kríža Viliam Dobiáš.



Príznaky prehriatia sú podobné príznakom chrípky, môžu sa objaviť únava a slabosť, nevoľnosť a vracanie, závraty, bolesti hlavy a svalov, svalové kŕče a bolesti. Ľudia sú tiež často podráždení, búši im srdce, pri vzpriamení po sedení a ležaní sa im mení tlak krvi a rýchlosť tepu a majú telesnú teplotu do 41 stupňov Celzia.



Podobne sa prejavuje aj tepelný úpal. Môžu sa pri ňom tiež vyskytnúť aj nepokoj, hnačky, rýchle dýchanie a zrýchlený pulz. Pre 80 percent pacientov sú charakteristické poruchy vedomia s náhlym nástupom. Pacienti sa niekedy správajú bizarne, majú halucinácie, zmeny duševného stavu, sú zmätení a dezorientovaní.



Typickým neskorým príznakom tepelného úpalu je zastavenie potenia. Polovica pacientov máva suchú kožu – typicky pri úpale z nadmernej námahy.



Riziko tepelného úpalu zvyšujú dehydratácia, horúčka, srdcové, niektoré kožné či neurologické ochorenia, choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, poruchy vylučovania vody a solí, obezita, vracanie a hnačky. Tiež pobyt v horúcom prostredí, ako napríklad v stane, aute, saune či kúpeľoch, cvičenie v horúcom prostredí, nedostatok klimatizácie a ventilácie, nepriedušné alebo tesné oblečenie a znížený príjem tekutín. Vyššie riziko úpalu vzniká aj pri užívaní liekov na vysoký tlak krvi a poruchy rytmu srdca, liekov na odvodnenie, choroby žalúdka a čriev, liekov proti alergii a na psychické ochorenia. Rovnako pri užívaní budivých drog a pití alkoholu.



Človeka, u ktorého sa vyskytne úpal, treba preniesť do chladného prostredia a uložiť do ležiacej alebo pololežiacej polohy. Nie je vhodné ho ochladzovať studenou vodou, ktorá spomaľuje vydávanie tepla kožou vyžarovaním. Na urýchlenie odparovania ho treba ovievať a tiež potierať vlažnou vodou. Ochladzovanie je možné aj vložením vrecka s ľadom zabaleného do uteráka ku krku, do podpazušia a slabín, prikrytím postihnutého vlhkou plachtou a podávaním nesladenej a neprichutenej vody z vodovodu po dúškoch. "Množstvo regulujte tak, aby mal moč len slabo žltú farbu a bol bez zápachu. Tmavší moč svedčí o nedostatku tekutín," uvádza NCZI. Ak sa ťažkosti nezmiernia po 30 minútach, treba vyhľadať lekársku pomoc a pri zmätenosti alebo bezvedomí ihneď volať záchranku.