Odborníci: V horúčavách hrozí úpal aj bez priameho slnka
Osobu s príznakmi úpalu alebo úžehu treba premiestniť do chladného prostredia a uložiť do stabilizovanej polohy.
Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - V horúčavách netreba podceniť riziko úpalu a úžehu. Rizikovými skupinami sú najmä deti a starší ľudia, osoby s chronickými ochoreniami, športovci a pracovníci vo vonkajšom prostredí, ďalej ľudia s nadváhou či nedostatočným príjmom tekutín. Poukázal na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.
„Úpal je prehriatie organizmu, ktoré vzniká aj bez priameho slnečného žiarenia. Úžeh je prehriatie organizmu vplyvom slnečného žiarenia. Prejavujú sa bolesťami hlavy, nevoľnosťou, mdlobami až závratmi, povrchným a zrýchleným dýchaním, rýchlym pulzom, zvýšenou telesnou teplotou, zvracaním,“ ozrejmili.
Osobu s príznakmi úpalu alebo úžehu treba premiestniť do chladného prostredia a uložiť do stabilizovanej polohy. „Zbavte ho nepotrebného oblečenia vrátane obuvi a ponožiek. Postupne ho ochladzujte, najlepšie obkladmi, nie sprchou alebo kúpeľom. Tekutiny mu podávajte po malých množstvách, najlepšie lyžičkou. Väčšie množstvo vody naraz sa neodporúča,“ pripomenuli odborníci. Pri zhoršení stavu treba podľa nich privolať pomoc, a to na linke 155 alebo 112.
Odborníci apelujú na to, aby ľudia počas teplých dní nezabúdali na pitný režim. V prípade užívania vody z plastových fliaš sa odporúča nevystavovať ich dlhodobo slnečnému žiareniu ani extrémnym teplotám. „Pri pobyte vonku prekryte nápoje v plastových fľašiach napríklad uterákom. Jednorazové plastové fľaše opätovne nepoužívajte, zálohujte ich alebo recyklujte,“ radí Národné referenčné laboratórium pre materiály a predmety prichádzajúce do kontaktu s potravinami pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.
