V Prešove hospitalizovali 4 pacientov s podozrením na koronavírus

Prešov 3. marca (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove v utorok hospitalizovali štyroch pacientov s podozrením na koronavírus. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková.



Podľa jej slov spomenutí pacienti majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu, vrátili sa z Talianska a Holandska a zároveň vykazujú príznaky miernej chrípky.



"Sú hospitalizovaní na oddelení infektológie, kde sú izolovaní a stará sa o nich vyčlenený personál v súlade s usmernením hlavného epidemiológa SR. Pacientom boli odobraté vzorky a zaslané do referenčného laboratória," uviedla Cenková s tým, že výsledky očakávajú do 48 hodín.



Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie. Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky. Typickými príznakmi sú teplota nad 38 stupňov Celzia, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvádza dva až 14 dní, priemerne šesť dní.