V hromadnom výbere sudcov bolo zo 110 miest obsadených len 50

Vyplýva to zo zápisníc zverejnených krajskými súdmi na webe Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.

Bratislava 14. júna (TASR) - Ôsmim krajským súdom sa v hromadnom výberovom konaní na sudcov okresných súdov podarilo zo 110 určených miest kandidátov na sudcov obsadiť polovicu - 50 miest. Vyplýva to zo zápisníc zverejnených krajskými súdmi na webe Ministerstva spravodlivosti (MS) SR. Iba v Trenčianskom kraji sa podarilo obsadiť všetky sudcovské miesta, čiže šesť. V Bratislavskom kraji obsadili z 26 určených miest kandidátov len deväť.



V obvode Krajského súdu v Trnave sa podarilo obsadiť z desiatich miest päť, v Nitre z 12 šesť, v Banskej Bystrici zo 17 päť miest. V Žilinskom kraji sa z 13 určených miest podarilo obsadiť sedem miest. Na východe Slovenska - v Prešovskom kraji zo 14 miest obsadili tri a v Košickom kraji z 12 miest deväť.



Podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) hromadné výberové konania sú o niečo úspešnejšie ako v minulosti. Dodal však, že týmto tempom sa nepokryje výpadok sudcov v nasledujúcich rokoch. "Do dôchodku nám odídu veľmi silné generácie. Bavíme sa možno o 200 sudcoch, ktorých takto nedoplníme. Nemáme ani toľko vyšších súdnych úradníkov, ktorí sú schopní absolvovať justičné skúšky a vyberové konania," doplnil. Podľa Gála je preto potrebné posilniť inštitút justičných čakateľov. Tých by mohlo v budúcom roku podľa ministra pribudnúť 100, vyberať sa majú podľa nových sprísnených pravidiel.



Gál si myslí, že výberovým konaním prechádza menej uchádzačov vzhľadom na to, že ide o veľmi vážnu skúšku. Vo funkcii sudcu musia byť podľa neho tí najlepší. "Sudcovia majú z ústavy prisilnú právomoc, rozhodujú o živote, majetku, zdraví, o osude nás všetkých, musíme tam mať tých najzodpovednejších. Sito musí byť nastavené veľmi silno a tomu sa aj pridržiavajú jednotlivé komisie," vysvetlil s tým, že je dobré mať kvalitných kandidátov na úkor toho, že nebudú obsadené všetky voľné miesta.



"Každý rok sú dvakrát tieto výberové konania a justičné skúšky. Dávame priestor tým novým, ktorí spĺňajú podmienky, aby mohli ísť na skúšky, ale držíme sa toho, že musia byť kvalitní," skonštatoval šéf rezortu.



Vybraní kandidáti doplnia databázu, z ktorej sa majú operatívne obsadzovať uvoľnené sudcovské miesta. Výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov pozostávalo v každom kraji z písomnej časti, kde museli uchádzači absolvovať test, vypracovať prípadovú štúdiu, preklad z cudzieho jazyka a vypracovať súdne rozhodnutia. Ďalej musia prejsť psychologickým posúdením a ústnou časťou vrátane prezentácie uchádzača.