V Hrušove sa začali prípravy na 29. folklórnu letnú Hontiansku parádu
Súčasťou podujatia budú remeselníci zo Slovenska a aj folklórne scénické programy na miestnom amfiteátri a ďalších dvoch pódiách.
Autor TASR
Hrušov 3. februára (TASR) - V Hrušove v okrese Veľký Krtíš sa začali prípravy na letný folklórny festival Hontianska paráda. V súčasnosti vyberajú účinkujúcich a zároveň komunikujú so záujemcami o zriadenie otvorených obecných dvorov. TASR o tom informovala starostka Mária Augustínová s tým, že 29. ročník podujatia bude koncom augusta tohto roka.
Dodala, že pre získanie peňazí na organizáciu parády podali projekt na Fond na podporu umenia. Momentálne tak čakajú, či im podporu podujatia schvália. „Hontianska paráda je už veľký folklórny festival, kde rozpočet je každý rok takmer 130.000 eur,“ objasnila s tým, že bez pomoci sa im festival z vlastných zdrojov nepodarí zorganizovať.
Ako uviedla, do 30. ročníka podujatia chcú zachovať jeho tradičnú štruktúru. „Budú tak ukážky tradičných roľníckych prác, kým ešte máme ochotných ľudí. Našťastie, sa však pridávajú sa aj mladí záujemcovia,“ podotkla. Ďalej sú to otvorené obecné dvory, v ktorých varia pre návštevníkov tradičné jedlá. Viaceré z nich majú svojich ľudových muzikantov, ktorí ľudí zabávajú. Ich organizovanie je však podľa starostky čím ďalej tým náročnejšie, keďže iné obce či občianske združenia sa nechcú zapájať. „Nedokážu získať dostatočný počet ľudí, ktorí sú ochotní zapojiť sa do tejto aktivity. Samozrejme, je to aj pre náročné legislatívne podmienky,“ reagovala.
Súčasťou podujatia budú remeselníci zo Slovenska a aj folklórne scénické programy na miestnom amfiteátri a ďalších dvoch pódiách. Starostka povedala, že v tomto roku sa na festivale predstavia jednotlivci a folklórne zoskupenia z celého Slovenska i zo zahraničia. Tradíciou sú tanečníci a hudobníci z Hontu.
Festival ľudovej kultúry organizuje obec pravidelne každý rok počas dvoch dní koncom augusta. Pre pandémiu nového koronavírusu však akcia v rokoch 2020 a 2021 nebola. Tento rok bude paráda od 21. do 22. augusta.
