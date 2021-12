NOVÉ CESTOVNÉ PORIADKY: Zmeny sa dotknú nielen Bratislavčanov

Bratislava 10. decembra (TASR) - Dopravcovia jazdiaci v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) budú od nedele (12. 12.) jazdiť podľa nových cestovných poriadkov. Upozornila na to Bratislavská integrovaná doprava (BID), koordinátor IDS BK s tým, že prichádza aj ku zmenám názvov zastávok v regióne.



Podľa nových cestových poriadkov budú jazdiť regionálne autobusy Arrivy, regionálne vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) a zmeny na vybraných linkách bratislavskej MHD pripravil aj Dopravný podnik Bratislava.



Najzásadnejšími zmenami prejdú cestovné poriadky pre oblasť Malacky. Pre pripravovanú rozsiahlu modernizáciu železničnej trate, ktorá sa dotkne najmä cestujúcich medzi Bratislavou a Malackami, sa menia grafikony vlakovej dopravy. "Na zásadné zmeny grafikonov regionálnych vlakov ZSSK nadväzujú výrazné úpravy cestovných poriadkov regionálnych autobusov dopravcu Arriva, obsluhujúce oblasť Malacky," spresnila BID.



Cestovné poriadky pre ďalšie obsluhované oblasti v rámci IDS BK prejdú menšími zmenami. Tie takisto reagujú najmä na zmeny grafikonov vlakovej dopravy, ale príde aj k vylepšeniam obslužnosti v regióne. V okolí Pezinka nastanú drobné časové posuny pre zlepšenie nadväzností s vlakmi, príde k lepšiemu rozvrhnutiu spojov a k pridaniu spojov večer v úseku Modra – Bratislava. "Na linke 545 v úseku Pezinok – Šenkvice – Vištuk bude pridaný poobedný spoj pre školákov. V oblasti Senca a Šamorína pôjde o menšie časové posuny pre zlepšenie nadväzností s vlakmi a malé časové posuny na spojoch zabezpečujúcich dochádzku žiakov do a zo škôl," spresnila BID.



V bratislavskej MHD upraví pre zlepšenie verejnej dopravy mestský dopravca cestovné poriadky na linkách číslo 65, 90, 52 a 56. Avizuje tiež zriadenie novej zastávky "Kútiky".



BID upozorňuje, že od nedele príde k premenovaniu viacerých zastávok regionálnej autobusovej dopravy. Deje sa tak z dôvodu zrozumiteľnejšej a jednoznačnejšej identifikácie v súčinnosti so zriaďovateľmi zastávok, ktorými sú mestá a obce v regióne.