V informačnom systéme lesného hospodárstva možno overiť ťažbu dreva

Bratislava 2. augusta (TASR) - Národné lesnícke centrum (NLC) spravuje informačný systém lesného hospodárstva, v ktorom možno overiť, či ťažba dreva prebehla v súlade so zákonom a povinnou evidenciou. Zelená linka Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR o tom informuje na sociálnej sieti.



Ľudia, ktorí chcú overiť ťažbu, musia v prvom rade vyhľadať les, o ktorý sa zaujímajú. Nájdu ho v mape aplikácie na webe NLC. Lesy na Slovensku sú rozdelené na tzv. jednotky priestorového rozdelenia lesa, ku ktorým sa vzťahujú všetky ďalšie informácie. Vyššími jednotkami sú lesné hospodárske celky, opisuje Zelená linka. "K ďalšiemu vyhľadávaniu budeme potrebovať kód lesného hospodárskeho celku aj jednotky priestorového rozdelenia lesa," uviedla.



Po zadaní kódov by sa mala zobraziť databáza prírodných podmienok lesa, jeho drevinové zloženie, plán výchovy, obnovy a zalesňovania. "Pokiaľ ste tu reálne prebiehajúcu ťažbu nenašli, automaticky to neznamená, že je nezákonná. Je možné, že ide o náhodnú alebo mimoriadnu ťažbu," poukazuje linka. Zároveň dodáva, že pre overenie ťažby ju možno kontaktovať.



V aplikácii sa podľa environmentalistov dá nájsť aj evidencia vykonaných ťažieb a výsadieb. V tabuľke sú tak zaznačené realizované zásahy za jednotlivé roky. Pri ťažbe je evidovaný aj typ ťažby a v prípade náhodnej ťažby aj jej príčina, tvrdí Zelená linka.