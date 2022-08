V júli tvorili ePN takmer 22 percent z vypísaných práceneschopností

Bratislava 15. augusta (TASR) - Lekári v júli vystavili takmer 22 percent zo všetkých dočasných pracovných neschopností (PN) elektronicky ako ePN. Najviac ich bolo vystavených v Žilinskom kraji, a to 2410. TASR o tom informoval hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.



"Sociálna poisťovňa eviduje za júl 13.217 ePN a ďalších 46.934 dočasných pracovných neschopností, ktoré lekári vystavili v papierovej forme. Spolu tak bolo v mesiaci júl vystavených 60.151 dočasných práceneschopností," priblížil Kontúr.



Na druhom mieste v počte vystavených ePN je Trenčiansky kraj (2058), po ňom nasleduje Nitriansky kraj (1802). Najmenej sa do systému ePN zapojili lekári v Košickom (1026) a Prešovskom (1170) kraji. "Z hľadiska okresov eviduje Sociálna poisťovňa najmenej ePN v okrese Bytča (31) a v okrese Turčianske Teplice (56)," spresnil hovorca. Od spustenia služby do konca júla lekári vystavili dokopy viac ako 20.700 ePN.



Od 1. júna môžu lekári vystaviť ePN, vďaka čomu pacienti vybavia všetky administratívne záležitosti elektronicky. Počas prechodného obdobia bude v platnosti duálny systém potvrdzovania PN, bude tak súčasne platiť papierová aj elektronická forma. Všeobecný lekár bude môcť vystavovať papierové potvrdenia o PN do 31. mája 2023. Od roku 2024 sa do systému zapoja i lekári špecialisti.