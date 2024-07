V júni do centrálneho registra zaevidovali 55 externých defibrilátorov

Bratislava 23. júla (TASR) - Do centrálneho registra automatických externých defibrilátorov (AED) v júni zaevidovali ďalších 55 prístrojov. Informovalo o tom Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR, ktoré register spravuje. Poukázalo pritom na to, že tak rastie šanca na prežitie pacientov, ktorým sa náhle zastaví krvný obeh.



V júni sa prístroj AED použil v 78 prípadoch. "Do nemocníc ambulancie záchrannej zdravotnej služby následne previezli 12 pacientov po použití defibrilátora," poznamenalo stredisko na sociálnej sieti.



AED je prenosný prístroj na poskytovanie prvej pomoci, ktorý sa používa pri náhlom zastavení krvného obehu a následnej kardiopulmonálnej resuscitácii (KPR). Pri jeho použití do piatich minút možno podľa záchranárov maximalizovať šancu na záchranu postihnutého až na 75 percent. Operačné stredisko chce vytvoriť sieť verejne dostupných zariadení AED.