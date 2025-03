TRAGÉDIA NA FILIPÍNACH: Slovenku našli mŕtvu v opustenej kaplnke

Manila 13. marca (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR je informované o úmrtí občianky SR, zastupiteľský úrad v Jakarte je v kontakte s rodinou a poskytuje asistenciu v rámci svojej pôsobnosti. Rezort diplomacie to pre TASR uviedol v súvislosti s úmrtím mladej Slovenky na Filipínach.



Dodal, že vzhľadom na ochranu osobných údajov nemôže poskytnúť viac informácií.



Filipínska polícia vyšetruje pravdepodobnú vraždu Slovenky na ostrove Boracay



Filipínska polícia v stredu popoludní miestneho času objavila telo nezvestnej slovenskej občianky v opustenej kaplnke na ostrove Boracay v provincii Aklan. Slovenka bola nezvestná od pondelka 10. marca a pravdepodobne sa stala obeťou vraždy. Pred smrťou bola údajne znásilnená. TASR o tom informuje podľa správ filipínskeho spravodajského webu ABS-CBN a miestnej televíznej stanice GMA Network.



Polícia obeť identifikovala ako 23-ročnú Michaelu M. zo Slovenska, ktorá sa dočasne zdržiavala v turistickom stredisku na ostrove Boracay. Podľa vyšetrovania sa telo obete našlo v stredu okolo 14.00 h miestneho času (7.00 h SEČ) v opustenej kaplnke v štádiu rozkladu a bez spodnej bielizne.



Veliteľ polície potvrdil, že 1. marca Michaela pricestovala na ostrov Boracay spolu s ďalším Slovákom, ale ubytovali sa v rôznych hoteloch. Jej spoločník povedal, že po skončení pobytu sa žena nevrátila do hotela a nedalo sa jej dovolať. Slovák túto skutočnosť nahlásil na polícii a požiadal obyvateľov o pomoc pri pátraní. Jej zmiznutie nahlásila aj jej filipínska priateľka a ako odmenu za informácie, ktoré by viedli k jej nájdeniu, ponúkala 50.000 filipínskych pesos (približne 800 eur).



V stredu 12. marca jej telo objavil 26-ročný muž v opustenej kaplnke asi kilometer od miesta, kde bola ubytovaná. Muž uviedol, že si všimol zápach, ktorý sa z miesta šíril.



Polícia na Filipínach prípad vyšetruje a postup koordinuje so slovenským veľvyslanectvom. Telo bolo medzičasom podrobené pitve, ktorá má pomôcť určiť okolnosti vedúce k smrti mladej Slovenky.