Bratislava 16. marca (TASR) - V Karanténnom centre v Gabčíkove je umiestnených už 155 občanov, ktorí povinnú 14-dňovú karanténu po návrate zo zahraničia nemôžu absolvovať v domácom prostredí. TASR o tom informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Petar Lazarov.



Karanténne centrum zriadila sekcia krízového riadenia MV SR v spolupráci s Asociáciou samaritánov SR. Otvorili ho v sobotu (14. 3.). "Po príchode je každý klient zaregistrovaný do elektronickej registrácie, ktorá umožňuje online sledovanie stavu v karanténnom centre, ako aj priebežné informovanie kompetentných orgánov," priblížil Lazarov.



Ubytovanie v karanténnom centre je podľa hovorcu bezplatné, za stravu sa platí 13 eur na deň. Pre bližšie informácie majú záujemcovia kontaktovať linku 112.



V rámci opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu je povinný ísť do 14-dňovej karantény každý, kto sa vráti na Slovensko zo zahraničia. Pre občanov, ktorí karanténu nemôžu stráviť v domácom prostredí či Slovákov, ktorí sa pomocou štátnych inštitúcií vrátia na Slovensko hromadne, by mali byť postupne k dispozícii aj ďalšie zariadenia MV SR na Donovaloch a v Liptovskom Jáne. V prípade veľkého náporu majú byť sprevádzkované aj ubytovne ďalších rezortov.