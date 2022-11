V. Karas: Detenčný ústav v Hronovciach by mohol fungovať už v decembri

Bratislava 10. novembra (TASR) - Detenčný ústav v Hronovciach by mohli spustiť do prevádzky v decembri tohto roka. Nástup prvých klientov sa očakáva začiatkom roka 2023. Vo štvrtkovej Hodine otázok v Národnej rade (NR) SR to uviedol minister spravodlivosti Viliam Karas. Na otvorenie ústavu sa ho pýtal poslanec Miloš Svrček (Sme rodina).



Minister pripomenul, že ústav je v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, ktorý má informovať o presnom termíne otvorenia. "Zo vzájomnej komunikácie medzi rezortmi zdravotníctva a spravodlivosti však vyplýva, že detenčný ústav Hronovce má byť uvedený do prevádzky v decembri 2022, pričom nástup prvých klientov sa očakáva v závislosti od rozhodnutí súdov začiatkom roka 2023," priblížil.



Karas doplnil, že na stretnutí s predsedami krajských súdov a s vedením Zboru väzenskej a justičnej stráže preberali technické otázky a proces, akým spôsobom sprevádzkovať ústav z pohľadu sudov a rozhodovacej praxe sudov. "Sú to komplexné otázky. Ide o ľudskú dôstojnosť a ľudské práva, čiže nie je to také jednoduché ako pri prevádzke bežného zdravotníckeho zariadenia," skonštatoval.



O umiestnení ústavu pri Psychiatrickej nemocnici v Hronovciach sa rozhodlo ešte v roku 2008. Detenčný ústav bude prvým takýmto zariadením v krajine. Zariadenie vzniklo po kritike Európskeho výboru na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT), ktorý upozornil na podmienky väzňov na Slovensku. Výstavba zariadenia pre duševne chorých páchateľov trestných činov sa začala v polovici mája 2020. Jeho kapacita je 75 lôžok v samostatných celách.