V. Karas: KDH oznámi svoj postoj k návrhu novely ústavy po rokovaniach

Bratislava 5. marca (TASR) - Opozičné KDH oznámi svoj postoj k vládnemu návrhu novely ústavy po rokovaniach s parlamentnými stranami k vlastnému návrhu. Vo svojom vyjadrení to vyhlásil podpredseda hnutia Viliam Karas. TASR o tom informoval komunikačný odbor KDH.



"KDH predložilo vlastný návrh novely ústavy SR. O tomto návrhu, ako sme už informovali, chceme rokovať so všetkými parlamentnými stranami. Až po týchto rokovaniach KDH oznámi svoj postoj k vládnemu návrhu novely ústavy," uviedol Karas.



Vláda schválila v stredu návrh ústavného zákona, ktorý má do Ústavy SR zakotviť dve pohlavia - muža a ženu. Do ústavy má zároveň pribudnúť zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za vykonanú prácu. Ústavný zákon má upraviť adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Návrhom sa má tiež dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.