Karas pozastavil legislatívu k trestnej zodpovednosti šéfov nemocníc

Bratislava 28. marca (TASR) - Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas pozastavil legislatívny proces týkajúci sa trestania riaditeľov nemocníc za úmyselné porušenie povinnosti zabezpečiť dostatok zdravotníkov. Médiám to uviedol po utorkovom rokovaní vlády.



Minister navrhol Lekárskemu odborovému združeniu (LOZ) namiesto zavedenia trestnoprávnej zodpovednosti administratívne trestanie šéfov nemocníc cez správne delikty. "Jasne by sa nastavili normatívy a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou by vykonával pravidelné inšpekcie," zdôraznil.



Odborári podľa jeho slov trvajú na zavedení trestnoprávneho postihovania štatutárov nemocníc za úmyselné porušenie povinnosti zabezpečiť dostatok zdravotníkov. "Som stále otvorený spolu so štátnym tajomníkom ministerstva zdravotníctva si s nimi sadnúť," dodal Karas.



Na základe memoranda o zlepšení systému zdravotníctva medzi vládou SR a LOZ bolo navrhnuté zavedenie nového trestného činu ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. Trestný čin má spočívať v úmyselnom porušení povinnosti zabezpečiť dostatok zdravotníkov.