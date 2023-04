V. Karas: Riešenie pre nezosobášené páry je významným krokom vpred

Bratislava 14. apríla (TASR) - Zákon o fiduciárnom vyhlásení je významným krokom vpred aj vo vzťahu riešenia životných situácií párov rovnakého pohlavia. Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas to vyhlásil po tom, ako ho v piatok schválila vláda.



"Za posledných 30 rokov sme sa nevedeli v tejto otázke posunúť, čiže predpokladám, že získa veľmi širokú podporu v národnej rade," poznamenal Karas. Priblížil, že ide o právnu úpravu, keď môže osoba vyhlásiť, pre ktorú životnú situáciu si praje, aby ju partner zastupoval. Podľa neho pôjde o niekoľko životných situácií, ako napríklad bežné zastupovanie, úpravu správcovstva dedičstva v prípade úmrtia vyhlasovateľa či nahliadanie do zdravotnej dokumentácie.



"Na jednej strane ide o veľmi jednoduchý, na druhej strane veľmi praktický nástroj pre konkrétne životné situácie," vysvetlil. Karas predpokladá, že sa veľmi rýchlo udomácni v slovenskom právnom poriadku a bude využívaný širokospektrálne.



Poukázal, že register na overenie, či je niekto dôverníkom určitej osoby, by mal byť prístupný od 1. januára 2024. Nebude otvorený pre každého. "Dôvernosť informácií si bude môcť overiť organizácia alebo štátna inštitúcia, ktorá bude mať vyplatiť dávku, prípadne lekár, posudkový lekár alebo zdravotná sestra si bude chcieť overiť, či má poskytnúť informáciu alebo nemá," priblížil Karas.



Vie si predstaviť veľa situácií, keď by aj sám fiduciárne vyhlásenie využil. Podľa Karasa sa vďaka nemu budú môcť upraviť podmienky dedenia napríklad aj pri vzťahu starých rodičov a vnúčat či susedách v dedine. "Myslím, že to bude mať aj veľký sociálny rozmer," dodal.







Účinnosť legislatívy je navrhovaná od januára budúceho roka.



Karas zároveň avizoval, že návrh novely zákona o nadáciách, ktorým sa majú zaviesť súkromné nadácie na správu majetku aj pre nezosobášené páry, má ísť nakoniec ako poslanecký a nie vládny. Dočasne poverený premiér Eduard Heger sa ho podľa neho z politických dôvodov rozhodol nepredložiť na rokovanie vlády. "Podľa mňa je to veľmi nesprávny krok," reagoval s tým, že ho rešpektuje.



Ocenil, že návrh si osvojili poslanci. "Ako mám informácie, bude predložený poslaneckým návrhom národnej rade a tak, ako som komunikoval s jednotlivými klubmi, získa širokú podporu," povedal.



Karas poukázal, že návrh novely zákona o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka je "veľmi kvalitný" a chýba v právnom poriadku. Priblížil, že má riešiť práve majetkové práva a otázky, ktoré nerieši zákon o fiduciárnom vyhlásení. Ten vláda v piatok odobrila.



Návrh novely zákona o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka vytvára možnosť zakladania súkromných nadácií a nadačných fondov, "prostredníctvom ktorých bude možné riešiť širokú paletu majetkových vzťahov v rodinných podnikoch vrátane spoločných majetkových aktivít blízkych osôb". Ministerstvo avizovalo, že chce zapracovať do právneho poriadku osvedčené európske nástroje po vzore trustov (zvereneckých fondov). Umožniť majú občanom efektívnu správu majetku, jeho ovládanie a vhodnú distribúciu.