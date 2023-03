V. Karas: Súkromné nadácie nebudú môcť organizovať verejné zbierky

Bratislava 12. marca (TASR) - Súkromné nadácie nebudú môcť organizovať verejné zbierky ani byť prijímateľom daňovej asignácie. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR to uviedlo v súvislosti s navrhovanou novelou zákona o nadáciách, ktorá má umožniť vznik súkromných nadácií. Legislatíva podľa ministerstva nijakým spôsobom negatívne neovplyvňuje fungovanie a činnosť existujúcich verejných nadácií.



"Možnosť vložiť časť svojho majetku do súkromnej nadácie a cez ňu zabezpečovať potreby blízkych osôb na Slovensku jednoznačne chýba. Nejde pritom len o nemožnosť efektívne spravovať vlastný majetok a riadene ho odovzdávať ďalším generáciám. Osobitným problémom je skutočnosť, že pre absenciu takejto právnej úpravy u nás časť peňazí odchádza do zahraničia," povedal dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas. Slovensko tak podľa neho prichádza o peniaze, z ktorých časť by mohla slúžiť aj na filantropické účely.



Legislatívny návrh bolo možné pripomienkovať do 7. marca. Subjekty vzniesli celkovo 122 pripomienok, z toho 40 zásadných a jednu hromadnú. Karas po piatkovom (10. 3.) rokovaní s vládnym splnomocnencom pre občiansku spoločnosť Filipom Vagačom zdôraznil, že v rámci vyhodnocovania pripomienok budú spolupracovať na precizovaní textu.



Nadácia Centra pre filantropiu v hromadnej pripomienke žiada, aby návrh nebol v predloženom znení schválený a bol stiahnutý z ďalšieho legislatívneho procesu na prepracovanie. "Predložený návrh zásadne vstupuje do priestoru mimovládneho neziskového sektora a zavádza nesystémové zmiešavanie finančných nástrojov súkromných osôb do existencie nadácií, ktoré na Slovensku už tradične spravujú majetok výlučne na verejnoprospešný účel," argumentuje nadácia.



Rezort spravodlivosti uviedol, že pre odstránenie vzniknutých pochybností jednoznačne v návrhu zákona upraví, že súkromné nadácie nebudú môcť byť prijímateľom daňovej asignácie ani nebudú môcť organizovať verejné zbierky. "Predpokladáme, že tým zanikne skutočný dôvod aktuálnej kritiky návrhu zákona zo strany niektorých nadácií, ktoré aktuálny návrh zákona mohli mylne považovať za konkurujúci ich aktivitám," priblížila hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Monika Klobušická.



Ako ďalej uviedla, bezprostredným impulzom na vypracovanie právnej úpravy bolo vytvoriť priestor na čo najlepšie riešenie majetkových vzťahov aj medzi nezosobášenými pármi v rámci existujúcej legislatívy. Návrh zákona však podľa jej slov ponúka možnosti efektívnejšej správy majetku všetkým fyzickým osobám. "V súlade s právom slobodne nakladať s vlastným majetkom bude možné cez súkromnú nadáciu sledovať aj verejnoprospešný cieľ, napríklad určenou podporou charitatívnych aktivít," podotkla.



Súkromné nadácie majú byť podľa návrhu zákona riadne reflektované aj v zákone o dani z príjmov. Povinnou súčasťou zakladateľskej listiny súkromnej nadácie má byť určenie okruhu osôb, ktorým sa poskytujú plnenia zo súkromnej nadácie, alebo určenie, že túto náležitosť upravia stanovy. "Zakladateľská listina, respektíve stanovy sa vkladajú do registra. Hoci v záujme ochrany súkromia (ide o súkromný majetok), tieto nie sú verejné, v definovaných prípadoch sú dostupné finančnej správe, prípadne orgánom činným v trestnom konaní," doplnila Klobušická.