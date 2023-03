V. Karas: Zatiaľ si neviem predstaviť budúcnosť v straníckej politike

Bratislava 15. marca (TASR) - Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas si zatiaľ nevie predstaviť svoju budúcnosť v straníckej politike. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády. "S nikým ani nerokujem," dodal.



Otázku svojej prípadnej politickej budúcnosti nerieši dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu Ján Horecký. Po stredajšom rokovaní vlády zdôraznil, že sa plne sústreďuje na svoju misiu v rezorte. Nevenuje sa ani diskusiám o svojej politickej budúcnosti. "Nikomu sa neponúkam, priame ponuky nedostávam, na náznaky nereagujem," vyhlásil.



Otázka ďalšieho pôsobenia v politike ostáva otvorená v prípade dočasne povereného ministra vnútra Romana Mikulca. Priznal, že je to otázka diskusií, do ktorých sa zapája.



Kandidovať v nasledujúcich predčasných parlamentných voľbách neplánuje dočasne poverený minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan.