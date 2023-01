V. Karas: Záujem o prácu na nových súdoch sa oživil

Bratislava 24. januára (TASR) - Záujem o prácu na nových súdoch sa oživil. Uviedol to minister spravodlivosti Viliam Karas po stretnutiach s predsedami krajských správnych súdov a predsedami okresných súdov v Bratislave, ktoré sa transformujú na Mestský súd Bratislava. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Ministerstva spravodlivosti.



Priblížilo, že na stretnutiach sa riešili otázky personálnej a technickej pripravenosti novej súdnej mapy. Témou boli aj investície do budov, ktorých celková suma presiahne 180 miliónov eur.



"Budovy a technické zázemie sú dôležité, no najpodstatnejšie je, aby boli súdy pripravené hlavne po personálnej stránke," povedal Karas.



Začiatok účinnosti novej súdnej mapy bol posunutý na jún 2023. Cieľom reformy je okrem iného zvýšenie efektivity výkonu súdnej moci a zabezpečenie špecializácie sudcov na hlavné agendy. Počíta aj s úpravou niektorých obvodov okresných súdov a agend, ktorými sa majú zaoberať krajské súdy. Tiež so vznikom troch správnych súdov v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach.