V Katedrále sv. Martina vystavili tehlu z vatikánskej baziliky
Tehla bude v katedrále vystavená do 6. januára 2026, keď sa oficiálne zavrie Svätá brána vo Vatikáne a uzavrie sa tak Jubilejný rok.
Autor TASR
Bratislava 30. decembra (TASR) - V Katedrále svätého Martina v Bratislave si môžu ľudia pozrieť tehlu zo Svätej brány Baziliky sv. Petra z Vatikánu. Na sociálnej sieti o tom informoval Prezidentský palác.
Tehla je darom prezidenta SR Petra Pellegriniho arcibiskupovi Bratislavskej arcidiecézy Stanislavovi Zvolenskému. „Tento malý, no mimoriadne významný kúsok pripomína spojenie Slovenska so Svätou stolicou a odkaz Jubilejného roka 2025, ktorý nesie silu tradície a viery,“ uviedol palác.
