Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 30. december 2025Meniny má Dávid
< sekcia Slovensko

V Katedrále sv. Martina vystavili tehlu z vatikánskej baziliky

.
Katedrála sv. Martina v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský

Tehla bude v katedrále vystavená do 6. januára 2026, keď sa oficiálne zavrie Svätá brána vo Vatikáne a uzavrie sa tak Jubilejný rok.

Autor TASR
Bratislava 30. decembra (TASR) - V Katedrále svätého Martina v Bratislave si môžu ľudia pozrieť tehlu zo Svätej brány Baziliky sv. Petra z Vatikánu. Na sociálnej sieti o tom informoval Prezidentský palác.

Tehla je darom prezidenta SR Petra Pellegriniho arcibiskupovi Bratislavskej arcidiecézy Stanislavovi Zvolenskému. „Tento malý, no mimoriadne významný kúsok pripomína spojenie Slovenska so Svätou stolicou a odkaz Jubilejného roka 2025, ktorý nesie silu tradície a viery,“ uviedol palác.



Tehla bude v katedrále vystavená do 6. januára 2026, keď sa oficiálne zavrie Svätá brána vo Vatikáne a uzavrie sa tak Jubilejný rok.
.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTO: Ľudia v Československu nevítali nový rok na námestiach

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia

PRIESKUM:Pribudnú po vojne na Ukrajine na Slovensku nelegálne zbrane?

VIDEO: ZRÁŽKA VRTUĽNÍKOV: Pri tragédii zahynul jeden človek