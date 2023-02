V katolíckych kostoloch udeľujú tzv. svätoblažejské požehnanie hrdla

Bratislava 3. februára (TASR) - V rímskokatolíckych kostoloch udeľujú počas piatka takzvané svätoblažejské požehnanie hrdla. Spája sa so sviatkom svätého Blažeja (3. 2.), biskupa a mučeníka, ktorý je uctievaný ako ochranca pred chorobami hrdla. Informuje o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska na svojom webe.



Život sv. Blažeja bol opísaný veľmi neskoro po jeho smrti, aj to len formou legendy. Podľa nej bol Blažej nielen biskupom v Sebaste v Arménsku, ale aj lekárom. Spoluvládcovia cisára Konštantína, ktorý dal kresťanom slobodu, ju nerešpektovali a prenasledovali kresťanov ďalej. Preto sa biskup Blažej utiahol do skalnej jaskyne.



Legenda hovorí, že keď poľovníci usporiadali lov, zvieratá utekali jedným smerom, a to práve k jaskyni biskupa Blažeja, ktorý tam žil ako pustovník. Poľovníci ho takto objavili a udali. Skončil vo väzení a v roku 316 ho odsúdili na smrť.



S jeho osobnosťou sa spája aj povesť o tom, že jedna vdova k nemu priniesla svoje dieťa, ktorému zostala trčať v hrdle rybia kosť, a prosila ho o pomoc. Blažej sa pomodlil, požehnal dieťa a chlapec sa uzdravil.



Svätý Blažej patril medzi 14 pomocníkov v núdzi. Je veľmi uctievaný a len v Ríme je niekoľko kostolov zasvätených práve jemu.