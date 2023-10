Kauza Dobytkár:Vypovedali k transakciám medzi Petrom K. a Norbertom B.

Banská Bystrica 23. októbra (TASR) - Proces v korupčnej kauze Dobytkár, ktorá sa týka rozsiahlej trestnej činnosti v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) v súvislosti s prideľovaním agrodotácií, pokračoval v pondelok na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) výsluchom ďalšieho svedka obžaloby, podnikateľa Milana Bališa.



Vypovedal k dávnejším obchodným transakciám medzi obžalovanými podnikateľmi Petrom K., jeho firmou Roko a Norbertom B., ktorému pôvodne patrila spoločnosť Bokran. Ich aktivity sa pri vyšetrovaní ukázali byť podozrivé. Malo ísť údajne o fiktívne obchody, ktoré mali zakryť peniaze pochádzajúce z úplatkov z PPA. Svedok však tieto podozrenia nepotvrdil.



"Potvrdil reálnosť obchodu medzi zapojenými spoločnosťami, predovšetkým Bokran, a existenciu tohto vzťahu z roku 2011 a jeho vyriešenie v roku 2016. Vylúčil fiktívnosť predmetného obchodu, takže celkovo to vyznelo v prospech obhajoby. Ak by ho nepredvolal prokurátor, tak by ho navrhli obhajcovia Petra K.," reagoval po výpovedi Bališa obhajca Norberta B. Marek Para.



Hlavné pojednávanie sa začalo vlani 25. februára. Proces je stále pri dôkazoch prokuratúry. Para predpokladá, že koncom novembra by mohol súd rozhodnúť o návrhoch obhajoby a do konca roka sa tak k slovu dostanú aj ich svedkovia.



"Z pohľadu môjho klienta je len veľmi malá časť dokazovania smerovaná k jeho účasti. Doterajšie výpovede potvrdzujú absenciu dôkazov aj z prípravného konania a len potvrdzujú nemožnosť unesenia dôkazného bremena zo strany prokurátora," konštatoval Para.



Ako pre TASR uviedol, v prípade menovania jedného z obhajcov Norberta B. Roberta Kaliňáka za nového ministra obrany jeho kolega preruší výkon advokácie. Proces s ich klientom to však nijako neovplyvní, keďže ho zastupujú viacerí právni zástupcovia.



Obžalobe z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti čelí finančník Martin K., nitriansky podnikateľ Norbert B., exšéfovia PPA Juraj K. a Ľubomír P., podnikateľ Peter K., právnik Milan K. a Viktor M., ktorý ako jediný vinu priznal. Prokurátor podal obžalobu pôvodne na osem ľudí a päť právnických osôb. Jeden z obžalovaných Ľubomír K. v marci zomrel a z tohto dôvodu ŠTS rozhodol o zastavení trestného stíhania. Pojednávacie dni sú vytýčené až do konca roka.