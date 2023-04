V kauze Dobytkár vypovedali šéf SNS A. Danko a exministerka G. Matečná

Banská Bystrica 17. apríla (TASR) – Výsluchom svedkov, bývalej ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej a predsedu SNS Andreja Danka, pokračovalo v pondelok na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica, hlavné pojednávanie v korupčnej kauze Dobytkár. Týka sa rozsiahlej trestnej činnosti v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Obžalobe z pokračovacieho zločinu prijímania úplatku a z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti čelí sedem osôb, medzi nimi aj nitriansky podnikateľ Norbert B., finančník Martin K. a bývalý šéf PPA Juraj K.



Danko sa pozná s Martinom K. 25 rokov a stretával sa s ním ešte v časoch, keď bol advokát. O údajných korupčných praktikách nič nevie. Ako pred senátom zdôraznil, jeho národne a kresťansky založenú rodinu si váži, "kiežby každá rodina urobila toľko pre Slovensko ako ona". Norberta B. pozná ešte z podnikateľských čias a stretol sa s ním na rôznych spoločenských podujatiach. Ako predseda parlamentu sa snažil udržiavať dobré vzťahy s podnikateľskou sférou. Ani s jedným z nich nemá žiadny obchodnoprávny či finančný vzťah.



Danko sa počas výpovede dôrazne ohradil voči znevažovaniu mena SNS zo strany kľúčového svedka Mareka K., ktorý ako bývalý funkcionár rezortu pôdohospodárstva, dnes spolupracujúci s políciou, vypovedal na súde ešte vlani v októbri. Keďže toto ministerstvo bolo v tom čase pod gesciou SNS, Martina K. vnímal ako straníckeho gestora. Usvedčoval ho, že bral provízie z udelených dotácií z PPA. Okrem iného tiež vypovedal, že finančníka mu predstavili ako človeka, "ktorý to má na starosti, naznačoval, že treba zabezpečiť peniaze do systému".







"Údaje, ktoré uviedol Marek K. vo vzťahu k SNS nie sú pravdivé. Verím, že jeho konanie nebolo účelové, aby politicky poškodil SNS. Strana má financovanie absolútne čisté, zo štátneho rozpočtu," konštatoval Danko.



Martin K. v reakcii na jeho výpoveď poďakoval prokurátorovi, že predvolal ďalšieho svedka, ktorý o jeho údajnej korupčnej činnosti nič nevie a nemá vedomosť o korupcii na PPA. "Opäť zdôrazňujem, že nikdy som nebol členom žiadnej strany a pána Danka som spoznal dávno predtým, ako vstúpil do politiky. Po troch rokoch dokazovania by už konečne prokurátor mohol predložiť aspoň jeden jediný seriózny dôkaz, ako som mal financovať stranu," zdôraznil obžalovaný.



Exministerka Matečná sa o tejto kauze dozvedela iba z médií. Nevie nič o korupcii Juraja K. a Martina K. "Som súčinná pri vyšetrovaní. Súdu som opísala, ako som sa stretla s jednotlivými aktérmi. Zo všetkých obžalovaných poznám len troch. S prácou Juraja K. som bola vždy mimoriadne spokojná," uviedla po výsluchu Matečná.