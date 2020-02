V kauze falšovania zmeniek majú zajtra vypovedať písmoznalci

Bratislava 9. februára (TASR) – V kauze falšovania zmeniek TV Markíza majú v zajtra vypovedať písmoznalci Erika Straková a Milan Nouzovský. Procesné prekážky zatiaľ senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) neeviduje. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Znalci z oblasti písmoznalectva Straková a Nouzovský, ktorých predvolal súd, skúmali podpisy na sporných zmenkách. Žiadosť o konanie v neprítomnosti súd v piatok neevidoval ani u jedného z obžalovaných.



Na ŠTS sa bude pojednávať od pondelka do stredy. Ďalšie dni súd nevytýčil. Podľa splnomocnenca televízie Daniela Lipšica sa dokazovanie blíži ku koncu. Myslí si, že pred senátom ŠTS sa vykonalo dosť dôkazov na to, aby mohol rozhodnúť.



Obžalovaný Pavol R. si myslí, že po zatiaľ vykonaných dôkazoch obžaloba neuniesla dôkazné bremeno.



Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Á., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.



Marian K. je obžalovaný aj z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.