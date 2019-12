V kauze falšovania zmeniek vypovedá exmanželka zavraždeného E. Valka

Bratislava 4. decembra (TASR) - V kauze falšovania zmeniek TV Markíza vypovedá v stredu pred senátom Špecializovaného trestného súdu exmanželka zavraždeného advokáta Ernesta Valka Oľga Valková. Valko bol podľa obhajoby autorom nápadu vyriešiť spor Gamatex údajnými zmenkami, Valková to na súde poprela.



"Nikdy som nezaregistrovala, že by si manžel s Pavlom R. alebo Marianom K. podal ruku alebo že by mali spolu nejaké rozhovory," uviedla Valková vo svojej výpovedi.



Od začiatku pojednávania sa obžalovaní Marian K. a Pavol R. odvolávajú na Ernesta Valka ako autora riešenia sporných zmeniek. Takéto riešenie mal poradiť nebohý advokát, čo rozporuje splnomocnenec Markízy Lipšic hlavne faktom, že Valko bol členom Rady pre televízne a rozhlasové vysielanie.



"Vždy keď sme boli na nejakej spoločenskej akcii a manžel ho zbadal, tak sa o ňom vyjadroval s dešpektom," uviedla Valková ku vzťahu Valka k obžalovanému Marianovi K.



O existencii zmeniek v čase ich údajného podpisu v roku 2000 nevedela.



Ernesta Valka zavraždili v roku 2010 v jeho dome v Limbachu.



Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Á., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.



Marian K. čelí obžalobe v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.