V kauze Kotlebových šekov vypovedal aj poslanec O. Ďurica

Pezinok 29. mája (TASR) – Poslanec Národnej rady SR Ondrej Ďurica (ĽSNS) považuje svoje pôsobenie v skupine Biely Odpor za minulosť z čias, keď mal 17 rokov. Ako sólový spevák vystupoval aj na odovzdávaní šekov v roku 2017, extrémizmus tam nevidel. Uviedol to pred samosudkyňou Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Ruženou Sabovou, ktorá pojednáva kauzu kontroverzných šekov predsedu opozičnej ĽSNS Mariana Kotlebu.



„Pre mňa je tu ukončená kapitola,“ uviedol Ďurica na margo pôsobenia v kapele, ktorú označujú za neonacistickú. Viacero otázok prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Tomáša Honza súvisiacich s jeho pôsobením v kapele Sabová nepripustila.



Ďurica na súde uviedol, že extrémistické symboly pozná preto, že bol donedávna dôstojníkom v Ozbrojených silách (OS) SR. Neonacistickú symboliku však na akcii, kde sa odovzdávali šeky, nevnímal, videl tam iba portrét Andreja Hlinku a slovenskú vlajku. K číslu 1488 sa vyjadril pre novinárov tak, že minulý rok kolaudoval dom a pridelili mu veľmi podobné číslo, a preto si ho ani nezavesil. „Medializovaný prípad u pána Kotlebu je jasným dôkazom toho, ako veľmi rýchlo a veľmi ľahko sa dajú tieto veci prekrútiť,“ myslí si Ďurica. Kotleba má jeho plnú dôveru aj ako dlhoročného príslušníka OS SR, ktorý podľa vlastných slov prešiel viacerými stupňami previerok. „Som presvedčený o tom, že je to 'nezávadný' človek a že je to 'nezávadná' strana,“ uviedol Ďurica.



Sudkyňa Sabová sa pýtala Ďuricu aj na jeho spoluprácu s českou skupinou Ortel. Pri otázke novinárov, či nepovažuje túto skupinu za kontroverznú, uviedol, že je kontroverzná doba. „Pre mňa aj kopec reperov je kontroverzných, svojím repertoárom a svojím prejavom,“ dodal poslanec.



Vzhľadom na odopretie výpovede svedka Jaroslava Pagáča bola čítaná jeho výpoveď z vyšetrovania. Vyšetrovateľ NAKA sa Pagáča pýtal aj na jeho tetovania a hudobné texty. „Nemá to žiaden nacistický charakter. Som si vedomý, že je tenká hranica medzi vlastenectvom a nacizmom. Ja sa držím na strane vlastenectva,“ uviedol Pagáč, ktorý je obvinený z extrémizmu a na Kotlebovej akcii vystupoval ako spevák.



Dopoludnia vypovedal na ŠTS aj katolícky kňaz Jozef Kemp. Ten sa pozná s Kotlebom zo spomienkových akcií pri hrobe prezidenta slovenského vojnového štátu Jozefa Tisa. Na akcii, kde sa rozdávali šeky, za nezúčastnil, avšak odporučil Kotlebovcom rodinu, ktorej by sa finančná pomoc zišla.



Na podujatí, na ktorom sa odovzdávali v roku 2017 šeky na sumu 1488 eur, bol aj Ďurica, ktorý je taktiež spevákom a v minulosti bol členom neonacistickej hudobnej skupiny Biely Odpor. V súčasnosti je okrem vykonávania svojho poslaneckého mandátu aj hovorcom Kotlebovej strany.



Predseda ĽSNS sa mal podľa prokurátora trestného činu dopustiť, keď odovzdal v roku 2017 trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov vystavených na sumu 1488 eur. Tie považujú prokurátor a znalec z oblasti nacizmu, fašizmu a neonacizmu Jan Uhlíř za neonacistickú šifru.