V kauze Ľuboša F. a Milana K. stále nepadol právoplatný verdikt

Banská Bystrica 3. mája (TASR) – Pred senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, sa v utorok postavil údajný bývalý bos nitrianskeho podsvetia Ľuboš F. a bývalý príslušník polície Milan K., obžalovaní zo závažnej trestnej činnosti násilného a ekonomického charakteru. Ich kauza sa ťahá už od roku 2015 a stále nepadol právoplatný rozsudok. Dôvodom sú odvolania, ale aj zdravotné problémy obžalovaného Ľuboša F., keď sa muselo hlavné pojednávanie odročovať.



Ľuboš F. je obžalovaný zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ako aj iných skutkov, spoluobvinený Milan K. čelí obvineniu z prijímania úplatku.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu ešte v roku 2015. Podľa nej mal byť Ľuboš F. súčasťou zločineckej skupiny pôsobiacej v Piešťanoch a okolí, tzv. piťovcov 2, ktorá sa zaoberala nelegálnym vymáhaním dlhov, vydieraním a poistnými podvodmi. Milan K. je obžalovaný z prijímania úplatku od zločineckého gangu za poskytovanie policajných informácií, aby sa vyhli vyšetrovaniu. To, že mu platili, potvrdil v utorok na súde aj svedok. Obžalovaní sa odmietli vyjadriť pre médiá.



„Obžaloba v tejto veci bola podaná ešte v roku 2015 a momentálne sa koná o rozhodnutí Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorý v roku 2019 vyhovel môjmu odvolaniu voči oslobodzujúcemu rozsudku ŠTS. Ten už v tejto veci rozhodoval dvakrát. Najprv ich odsúdil, obžalovaní podali odvolanie, potom ich oslobodil, voči čomu som ja podal odvolanie. NS SR to zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie,“ uviedol prokurátor ÚŠP.



Meno Ľuboša F. sa spája aj s kauzou vraždy zakladateľa bratislavskej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru z roku 1997, ako aj s trestným činom lúpeže so zbraňou a obmedzovaním osobnej slobody.