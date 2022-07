V kauze policajného exprezidenta P. Kovaříka pokračuje vyšetrovanie

Bratislava 30. júla (TASR) - V kauze policajného exprezidenta Petra Kovaříka pokračuje vyšetrovanie. TASR to potvrdil prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave Patrik Hujsa.



"Vo veci stále prebieha prípravné konanie, stav konania aktuálne neumožňuje podať bližšie informácie," spresnil Hujsa.



Krajská prokuratúra v Bratislave obvinila v auguste 2021 Kovaříka zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom marenia spravodlivosti. Mal zmariť prebiehajúci zásah zadržiavania, ako aj vykonanie trestnoprocesných úkonov s obvinenými osobami Matejom Z. a Petrom P. Kovařík obvinenie odmieta.



Od septembra 2020 bol poverený dočasným riadením Policajného zboru. Koncom januára 2021 ho po výberovom konaní do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenoval minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). K 15. septembru 2021 sa vzdal funkcie.