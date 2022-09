V kauze poskytovania pandemickej pomoci padli ďalšie obvinenia

Bratislava 5. septembra (TASR) - V kauze poskytovania pandemickej pomoci cez pezinský úrad práce obvinili dvojicu mužov. Mali figurovať na čele zločineckej skupiny. Vyplýva to z anonymizovaného rozhodnutia Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý ich vzal v závere augusta do väzby. Upozornil na to portál startitup.sk, podľa ktorého by mal byť jedným z obvinených majiteľ spoločnosti prevádzkujúcej web netky.sk Peter V. Rozhodnutie nie je právoplatné.



Dvojica čelí obvineniu zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Tiež podozreniam zo spáchania obzvlášť závažných zločinov subvenčného podvodu, legalizácie výnosov z trestnej činnosti i falšovania úradných listín.



"Prokurátor uvádzal, že obvineným hrozí trest odňatia slobody na 12 rokov až 20 rokov," píše sa v uznesení. Celková spôsobená škoda úradu práce má byť takmer 14 miliónov eur.



Z uznesenia ŠTS ďalej vyplýva, že dôvodom na vzatie obvinených do väzby je obava z ovplyvňovania svedkov, znalcov či spoluobvinených. Čiže tzv. kolúzna väzba. Tiež obava z pokračovania v trestnej činnosti. Rozhodnutie nie je právoplatné, o sťažnosti obvinených bude rozhodovať Najvyšší súd SR.



Ešte vlani policajti obvinili viaceré zamestnankyne úradu, ktoré mali poskytovať pandemickú pomoc v rozpore s internými predpismi bez splnenia požadovaných náležitostí a podmienok na čerpanie príspevku. Spracovať mali žiadosti a platobné poukazy na rôzne podozrivé aj nefunkčné obchodné spoločnosti.