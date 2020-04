V kauze predaja rybníkov ani po desiatich mesiacoch nikoho neobvinili

Žilina 18. apríla (TASR) – Ani po desiatich mesiacoch od začiatku vyšetrovania neobvinila žilinská krajská polícia v kauze nevýhodného predaja rybárskeho hospodárstva v Považskej Bystrici žiadnu konkrétnu osobu. TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Radko Moravčík.



„V predmetnej veci vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline vykonáva vyšetrovanie obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Vzhľadom k tomu, že procesné úkony naďalej prebiehajú, nie je možné sa bližšie k veci vyjadriť, nakoľko by mohlo dôjsť k zmareniu alebo sťaženiu vyšetrovania. Dohľad nad zákonnosťou vyšetrovania vykonáva dozorujúci prokurátor, ktorý doposiaľ nezistil žiadne nedostatky,“ uviedol Moravčík.



Ako TASR informoval hovorca Krajskej prokuratúry v Žiline Martin Kokles, vo veci je vedené trestné konanie v súlade s trestným poriadkom a trestným zákonom. Policajná vyšetrovateľka vykonala výsluchy všetkých zainteresovaných osôb a zhromaždila rozsiahly dôkazný materiál, ktorý je vo fáze vyhodnocovania.



„Prokurátor vykonal vo veci previerku a nezistil žiadne pochybenia zo strany vyšetrovateľky. Vyšetrovanie je vykonávané bez prieťahov a v riadnych lehotách. Ide o časovo a technicky náročnú trestnú vec a nie úplne tak jasnú, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať,“ doplnil Kokles s tým, že posun v kauze predpokladajú v dohľadnom čase.



Turbulencie vo vedení Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) sa začali po tom, ako zväz predal žilinskej spoločnosti vystupujúcej v čase predaja pod názvom MW Solutions areál rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici za viac ako 3,4 milióna eur. Majetok prešiel na list vlastníctva spoločnosti, SRZ však stále nemá peniaze za predaj.



Vtedajší štatutári SRZ (tajomník Rady SRZ Ľuboš Javor a bývalý prezident SRZ Rudolf Boroš – pozn. TASR) podpísali v novembri roku 2018 zmluvu, ktorá je pre SRZ nevýhodná a v porovnaní so zmluvou o budúcej zmluve pozmenená.



Osem funkcionárov SRZ z Trenčianskeho kraja podalo 27. mája minulého roku na Krajskú prokuratúru (KP) v Žiline oznámenie vo veci podozrenia na spáchanie trestného činu. KP Žilina odstúpila oznámenie Okresnej prokuratúre (OP) Žilina. Prokurátor OP Žilina odovzdal 10. júna oznámenie na vybavenie KR PZ Žilina ako podozrenie z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a podozrenie z obzvlášť závažného zločinu podvodu.