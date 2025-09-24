< sekcia Slovensko
V kauze prípravy vraždy Klaus-Volzovej oslobodili obžalovaných
Bývalý šéf Markízy Rusko bol v minulosti právoplatne odsúdený na 19 rokov väzenia pre kauzu falšovania televíznych zmeniek.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 24. septembra (TASR) - Krajský súd v Bratislave oslobodil v stredu exšéfa TV Markíza a bývalého ministra hospodárstva Pavla Ruska spod obžaloby z prípravy vraždy jeho bývalej spoločníčky v televízii Sylvie Klaus-Volzovej. Odvolanie prokurátora a poškodenej Klaus-Volzovej tak zamietol. Podľa súdu konanie Ruska nenapĺňalo znaky prípravy vraždy. Rovnako súd oslobodil aj zvyšných troch obžalovaných - Róberta Lališa, považovaného za bosa bratislavskej skupiny sýkorovcov, niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka a Miloša Kaštana. Rozsudok je právoplatný. Ani jeden z oslobodených si rozsudok vypočuť neprišiel.
„Príprava, tak ako bola žalovaná v kontexte tých skutočností, ktoré odvolací súd považoval za nepreukázané, nedosiahla trestnoprávnu rovinu naplnenia atribútov prípravy tak, ako ju predpokladá Trestný zákon,“ odôvodnil predseda senátu Karol Kováč. Spresnil, že pokiaľ niekto predostrie úvahu o možnej likvidácií nejakej osoby pred niekým, kto takúto činnosť vykonáva, ale ostane to len v rovine vyslovenej myšlienky, nemožno to považovať za objednávku, aj keď to tak mohli vnímať osoby, ktorým to bolo prednesené.
Podľa právneho zástupcu poškodenej Romana Kvasnicu by Klaus-Volzová bola zavraždená, keby v tej dobe nebol Černák vzatý do väzby. Pre prokurátora Ladislava Masára je rozsudok neočakávaný. „V zásade senát krajského súdu povedal, že obžalovaný pán Rusko spravil všetko pre to, aby si zabezpečil naozaj vykonanie svojho úmyslu, odstránenie inej osoby. Len, bohužiaľ, sa obrátil na ľudí, ktorí nemali reálny úmysel to zrealizovať, a to ho vlastne zachránilo,“ interpretoval prokurátor.
Advokát Ruska a Lališa Marek Para na druhej strane tvrdí, že rozhodnutie súdu je výsledkom toho, čo celý čas preukazovali, teda že sa skutok nestal a že sú Rusko a Lališ nevinní.
Mestský súd Bratislava I oslobodil v prípade v septembri 2023 všetkých štyroch obžalovaných. Prokurátor a poškodená sa však proti rozhodnutiu súdu odvolali. Černák a Kaštan svoju vinu priznali, Rusko a Lališ nie.
Rusko si mal podľa obžaloby objednať vraždu u Mikuláša Černáka na jeseň 1997. Ten mal do nej zaangažovať bratislavskú skupinu sýkorovcov. Motívom Ruska na objednávku vraždy mal byť podľa obžaloby majetkový prospech a ovládnutie televízie.
Bývalý šéf Markízy bol v minulosti právoplatne odsúdený na 19 rokov väzenia pre kauzu falšovania televíznych zmeniek. V septembri ho právoplatne oslobodili spod obžaloby zo subvenčného podvodu v kauze neziskovej organizácie Maják nádeje.
