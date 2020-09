V kauze šekov navrhol prokurátor uznať M. Kotlebu za vinného

Bratislava 21. septembra (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Tomáš Honz navrhol prekvalifikovať skutok, ktorého sa mal dopustiť predseda ĽSNS Marian Kotleba v kauze rozdávania kontroverzných šekov so sumou 1488 eur. Vo svojej záverečnej reči dal návrh, aby samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Kotlebu uznala za vinného zo zločinu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potláčaniu základných práv a slobôd.



Prokurátor navrhol Kotlebovi trest odňatia slobody v dolnej polovici trestnej sadzby a so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Sadza v Trestnom zákone za spomínaný paragraf je od štyroch do ôsmich rokov odňatia slobody.



Na podujatí v marci 2017, keď Kotleba v sídle Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici odovzdal šeky, išlo o verejné podujatie za účasti stoviek ľudí. Podujatie sa konalo 14. marca, prokurátor pripomenul, že v tento deň vznikol v roku 1939 Slovenský štát – satelit nacistického Nemecka. V úvode podujatia je vidno obraz prezidenta Slovenského štátu Jozefa Tisa.



Kotleba odovzdal trom rodinám šeky, ktoré boli nadrozmerné a bolo na nich viditeľné číslo 1488. Svedkovia potvrdili, že na šekoch sa nachádzalo logo ĽSNS. Suma 1488 nebola na odovzdaných šekoch náhodne. "Ide o notoricky známu nacistickú symboliku," zdôraznil prokurátor ÚŠP.



Uviedol tiež, že konanie obžalovaného dokazuje, že je presvedčeným stúpencom neonacizmu. Dokazuje to aj to, keď umožnil napríklad byť na kandidátke ĽSNS Milanovi Mazurekovi, právoplatne odsúdenému za extrémistické činy. "Politiku využíva na propagáciu neonacistických, neofašistických názorov," povedal prokurátor. Podľa jeho názoru chcel aj rozdaním kontroverzných šekov rodinám v núdzi podporiť neonacistické idey a šíriť nenávisť voči rómskemu a židovskému etniku.