V kauze starostu Dolného Chotára budú vypovedať aspoň piati sátorovci

Pezinok 29. júla (TASR) – V kauze starostu Dolného Chotára Františka D. a spol., ktorý je obžalovaný z viacerých vrážd, bude vypovedať viac ako 20 svedkov, z toho minimálne piati členovia gangu sátorovcov. Počas procesu s údajnými vrahmi bielych koní to uviedol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Bohdan Čeľovský.



V dopoludňajších hodinách vypovedal pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) starosta Dolného Chotára František D. ako prvý zo štyroch obžalovaných. Vo svojej výpovedi objednávky troch vrážd odmietol, tvrdí, že obchodné spory riešil právnou cestou. „Bolo by to priveľa náhod, aby ľudia, s ktorými mal spory, zmizli,“ oponoval prokurátor.



Podľa Čeľovského je proces s aktívnym politikom, ktorý je obžalovaný z vrážd, dôkazom toho, že si spravodlivosť časom nájde každého. „Nikto sa neschová za svoju politickú činnosť alebo kontakty, keďže je známe, že mal obžalovaný aktívne kontakty s politikmi aj s funkcionármi z prostredia justície,“ doplnil. Prokurátor tiež pripomenul, že sa na poľovačkách Františka D. zúčastňoval aj bývalý minister spravodlivosti Gábor Gál.



Prokurátor dúfa v spoluprácu sátorovcov aj s ohľadom na príbuzných ich obetí. Pred niekoľkými mesiacmi sa v konaní s inými členmi skupiny Čeľovský vyjadril, že táto zločinecká skupina má z južného Slovenska na svedomí minimálne 80 obetí. „Verím, že sa niektorí zo sátorovcov rozhodnú spolupracovať, že im nejaké zvyšky svedomia našepkajú, aby si pozostalí mohli aspoň slušne pochovať svojich príbuzných,“ uviedol prokurátor.



Na margo hrobov obetí Čeľovský dodal, že sa naďalej pátra v okolí západného Slovenska. Po ostatných pojednávaniach so sátorovcami sa mali na základe informácií z pojednávaní podľa prokurátora niektoré telá aj premiestňovať.



V kauze vrážd gangu sátorovcov stoja pred senátom ŠTS starosta Dolného Chotára František D., jeho syn František, Roland Sz. a Ladislav A. Obžalovaní sú dokopy zo šiestich vrážd, z toho jednej v štádiu prípravy, faktoringového podvodu, členstva v zločineckej skupine a drogovej trestnej činnosti.