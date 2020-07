Údajní vrahovia bielych koní odmietli vypovedať, prekážajú im novinári

Pezinok 30. júla (TASR) - Údajní vykonávatelia vrážd takzvaných bielych koní Ladislav A. a Roland Sz. odmietli vypovedať pred senátom Špecializovaného trestného súdu. Vadí im prítomnosť médií a chcú vypovedať až potom, čo súd vypočuje svedkov Juraja Bugára a Zsolta Nagya, ktorí sú odsúdení na dlhoročné tresty za vraždy pre skupinu sátorovcov. Súd po ich odmietnutí vypovedať odročil pojednávanie na 3. septembra a nariadil ďalšie termíny procesu až do decembra.



V septembrových termínoch plánuje senát vypočuť viacerých sátorovcov, medzi nimi aj Juraja Bugára, Zsolta Nagya i Kristiána Kádára. Prokurátor Bohdan Čeľovský plánuje počas procesu vypočuť viac než 20 svedkov, z ktorých majú byť aspoň piati sátorovci.



Už v stredu (29. 7.) sa počas hlavného pojednávania sťažovali obžalovaní na prítomnosť médií v pojednávacej miestnosti. Tvrdia, že sa na základe článkov môžu svedkovia pripraviť a upraviť svoje výpovede. Vzhľadom na to žiadali obhajcovia obžalovaných vylúčiť verejnosť, čomu predsedníčka senátu Pamela Záleská nevyhovela. Upozornila ich, že svedkovia vypovedajú pod prísahou a v prípade klamstva im hrozí usvedčenie z krivého obvinenia. Toto zopakovala aj vo štvrtok po rovnakej žiadosti obžalovaného Ladislava A.



Ladislav A. chce vypovedať až potom, čo vypočuje súd svedkov Bugára a Nagya, ktorí si za viaceré vraždy odpykávajú dlhoročné tresty a rozhodli sa spolupracovať s políciou. Bugár a Nagy usvedčujú okrem vykonávateľov aj údajných objednávateľov a to starostu Dolného Chotára Františka D. a jeho syna. Otec a syn sú v kauze dokopy obžalovaní zo šiestich vrážd, z toho jednej v štádiu pokusu a faktoringového podvodu. Starosta Dolného Chotára je v prvom skutku obžalovaný aj ako člen zločineckej skupiny sátorovcov, Ladislav A. čelí zase samostatnému skutku obchodovania s pervitínom.