Prokurátor Šanta navrhol Štefanovi Á. 14-ročný trest

Na snímke právni zástupcovia TV Markíza zľava Lucia Tandlichová, Tomáš Kamenec a prokurátor Ján Šanta počas pojednávania s obžalovaným Štefanom Á. v kauze televíznych zmeniek TV Markíza na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku 29. septembra 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke obžalovaný Štefan Á. (vľavo) a jeho obhajca František Neszméry prichádzajú na pojednávanie v kauze televíznych zmeniek TV Markíza na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku 29. septembra 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Pezinok 29. septembra (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta navrhol Štefanovi Á. obžalovanému v kauze falšovania televíznych zmeniek TV Markíza 14 rokov odňatia slobody. Trest by si mal odpykať, ako navrhoval prokurátor vo svojej záverečnej reči, v ústave so stredným stupňom stráženia. Navrhol Špecializovanému trestnému súdu (ŠTS) v Pezinku, aby Štefana Á. uznal za vinného za obzvlášť závažný trestný čin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov spolupáchateľstvom.Zároveň navrhol súdu uložiť mu trest vo výške 5000 eur a ochranný dohľad. Na záver svojej záverečnej reči Šanta zdôraznil, že miera zavinenia u obžalovaného bola neporovnateľne nižšia ako o odsúdeného podnikateľa Mariana Kočnera a bývalého riaditeľa TV Markíza Pavla Ruska v kauze zmeniek. Podľa Šantu mal Štefan Á. záznam v registri len za zanedbateľné tri dopravné priestupky. Viedol čestný život. V snahe zabezpečiť svoju rodinu však pristúpil na to, že sa podieľal s Kočnerom a Ruskom na výrobe falošných zmeniek. Prípad sa svojím rozsahom zapíše do dejín slovenskej kriminalistiky.zdôraznil Šanta. Prokurátor sa opiera o svedecké výpovede aj znalcov z odboru písmoznalectva a ich posudky a forenzného vyšetrovateľa. Podľa neho sa mal v roku 2016 podnikateľ Marian Kočner vyzvedať o exspirácii papiera od svedka Jozefa Dučáka. Ten mal zabezpečovať papier a tlačiareň na výrobu zmeniek. Až keď boli vyhotovené zmenky, začal sa domáhať Kočner na bratislavských súdoch ich vyplatenia zo strany TV Markíza. Štefan Á. vypovedal podľa Šantu počas pojednávaní rovnako ako odsúdený v kauze zmeniek Kočner. Obžalovanému hrozí za trestný čin falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov trest 12 až 20 rokov.Po prednese záverečnej reči Šantu pristúpil k prednesu záverečnej reči právny zástupca poškodenej televízie TV Markíza Peter Kubina. ŠTS v utorok (28. 9.) vyhlásil dokazovanie v prípade za ukončené.Komunikácia z aplikácie Threema z roku 2018 je podľa názoru Kubinu kľúčovým dôkazom. Vyplynulo z nej, že Kočner so Štefanom Á. mali priateľský vzťah. Z prepisov vyplynulo, že Kočner inštruoval Štefana Á., ako má vypovedať v kauze zmeniek, a inštruoval ho, aby zakryl trestnú činnosť. Spoločne mali robiť nejaké "slinoviny", čo malo znamenať výrobu antedatovaných zmeniek. Kubina navrhoval súdu uznať obžalovaného za vinného a zaviazať ho nahradiť škodu.Podľa ďalšieho právneho zástupcu televízie Tomáša Kamenca obžalovaný spoločne s Kočnerom vyrobili falošné zmenky.zdôraznil obhajca. Podľa neho obhajoba neprodukovala žiadne dôkazy, ktoré by spochybňovali závery znalcov, ktorí skúmali zmenky.povedal Kamenec. V poznatkovom fonde Slovenskej informačnej služby (SIS) nie je záznam o existencii zmeniek z roku 2000.Na záver utorkového (28. 9.) procesu súd odmietol návrh obhajoby z júla tohto roka na doplnenie znaleckého posudku, ako aj prečítanie novinového článku z mája 1995.zdôraznil predseda senátu ŠTS.Súd v utorok pojednával od 9.00 h, z časti pojednávania bola na dva razy vylúčená verejnosť. Čítali sa písomné dôkazy, ktoré navrhol prokurátor Šanta, ako aj obhajca obžalovaného Štefan Neszméry. Malo ísť o dôkazy - tajné správy Slovenskej informačnej služby (SIS) k existencii zmeniek.Pojednávanie so Štefanom Á. sa začalo minulý rok v závere novembra. Obžalovaný vinu popiera a vyhlasuje, že žiadne zmenky v sume 34,5 milióna eur nesfalšoval a sú pravé. V minulosti figuroval ako obvinený v kauze, v ktorej v januári Najvyšší súd SR právoplatne odsúdil exriaditeľa TV Markíza Pavla Ruska a podnikateľa Mariana Kočnera na 19-ročné tresty odňatia slobody. Štefana Á., označovaného v kauze Gamatex za pravú ruku Kočnera, napokon vylúčili na samostatné konanie. Počas procesu s odsúdenou dvojicou vypovedal ako svedok v júli 2019.