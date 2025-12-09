< sekcia Slovensko
V kauze vrážd vypovedal M. Černák, tvrdí, že Tutiho usmrtil Róbert L.
Podľa obžaloby sa mal Róbert L. dopustiť trestných činov vraždy, všeobecného ohrozenia i prvej demonštratívnej mafiánskej vraždy v bratislavskom podsvetí Vladimíra Daniša.
Autor TASR,aktualizované
Banská Bystrica 9. decembra (TASR) - Výsluchom na doživotie odsúdeného niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka pokračuje v utorok na Okresnom súde (OS) Banská Bystrica hlavné pojednávanie v kauze starých mafiánskych vrážd. Na lavici obžalovaných sedí Róbert L., na ktorého podal prokurátor obžalobu pre štyri skutky z rokov 1995 až 1997. Tvrdí, že je nevinný, skutky nespáchal a svedok Černák, ktorý ho krivo obviňuje, vraj sleduje len vlastné záujmy a osobný prospech.
Podľa obžaloby sa mal Róbert L. dopustiť trestných činov vraždy, všeobecného ohrozenia i prvej demonštratívnej mafiánskej vraždy v bratislavskom podsvetí Vladimíra Daniša, prezývaného Tuti v júli 1995. Tutiho označujú za jedného z prvých bosov bratislavského podsvetia a priekopníka vo vyberaní výpalného. Na jeho usmrtení sa mal Černák dohodnúť spolu s nebohým bosom bratislavského podsvetia Miroslavom Sýkorom. Róbert L., prezývaný Kýbel, mal odpáliť nálož v aute, ktorá usmrtila Daniša aj jeho brata Jozefa.
Černák poznamenal, že obžalovaného spoznal začiatkom 90. rokov, bol pravou rukou Sýkoru. V minulosti spolupracovali na niektorých „podnikateľských aktivitách, ktoré niekedy prekračovali zákon“. Vzťah s ním označil za neutrálny. Vie, že po smrti Sýkoru prebral organizovanú skupinu sýkorovci.
Černák zdôraznil, že od tohto skutku ubehlo už 30 rokov a na všetky detaily si nepamätá. Potvrdil však, že nástražný výbušný systém umiestnil do auta Róbert L. spolu s ďalšími dvomi členmi skupiny sýkorovci. Vie to, lebo bol v byte, kde si nástražný výbušný systém pripravovali a aj pri ich návrate, keď Róbert L. uviedol, že ho namontovali pod sedadlo vozidla poškodeného Daniša. Pamätal si aj to, že obžalovaný popisoval, ako trhavina roztrhala poškodeného.
K motívu Černák dodal, že podobne ako jemu aj Sýkorovi prekážalo Tutiho agresívne a otravné správanie, nazval ho primitívom. Sýkorovi narúšal biznis v bratislavských podnikoch a nerešpektoval ho. Sýkoru upozornil, aby si s ním urobil poriadok.
Róbert L. vo svojej výpovedi v októbri vypovedal, že nevie, kto zlikvidoval Tutiho, ale myslí si, že Černák. Sýkora mu mal vraj povedať niečo v tom zmysle, že „pozri, čo mi ten Miki vyviedol v Bratislave“. Navyše aj černákovec Slavomír Surový vraj hovoril, že to urobil Černák. „Ja som sa tohto skutku nedopustil,“ zdôraznil obžalovaný.
„Treba si uvedomiť, že aj v iných konaniach už voči môjmu klientovi (Černák, pozn. TASR) klamal a krivo ho obvinil,“ reagoval obhajca Róberta L. Marek Para. Podľa neho vo viacerých procesoch bolo preukázané klamstvo Černáka. „Je to jeden účelový, sebestredný a do seba zahľadený klamár,“ dodal Para.
Róbert L. si pôvodne odpykával doživotný trest väzenia pre iné mafiánske vraždy z rokov 1998 a 1999. Najvyšší súd mu na podklade mimoriadneho dovolania doživotie zrušil. Špecializovaný trestný súd ho v septembri odsúdil na 25 rokov väzenia.
Hlavné pojednávanie sa začalo 2. októbra.
