V kauze vraždy E. Valka nie je známy termín hlavného pojednávania

Bratislava 16. júna (TASR) - V kauze vraždy advokáta Ernesta Valka stále nie je na Mestskom súde Bratislava I známy termín hlavného pojednávania. Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu bratislavských súdov Pavla Adamčiaka. Obžalobe z vraždy čelí Jozef R.



"Súd doručuje obžalobu a benefity, doručené súdu prokurátorom. Až po vyjadrení obhajoby súd zvolí ďalší procesný postup vo veci," priblížil hovorca.



Na Jozefa R. podali v máji 2020 obžalobu pre obzvlášť závažný zločin vraždy, prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a prečin porušovania domovej slobody spolupáchateľstvom.



Valka zavraždili v jeho dome v Limbachu 8. novembra 2010. Motívom bola podľa polície lúpež. Jozef R. mal Valka streliť do hrudníka, čím mu mal spôsobiť smrteľné zranenie. Do domu advokáta mal vniknúť spolu s ďalším spolupáchateľom, už právoplatne odsúdeným Jaroslavom Klinkom. Na základe schválenej dohody o vine a treste dostal Klinka v januári 2020 súhrnný osemročný trest väzenia. Za strelca označil Jozefa R., ten vinu odmieta.