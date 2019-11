Za vraždu G. Szymaneka odsúdili Jana K. na 8 rokov

Banská Bystrica 7. novembra (TASR) – V procese s Mikulášom Č. a Jánom K., obžalovanými z vraždy poľského podnikateľa Grzegorza Szymaneka v roku 1997, padli vo štvrtok rozsudky. Okresný súd v Banskej Bystrici uznal Mikuláša Č. vinným, ale trest mu neuložil, keďže si odpykáva doživotie. Podnikateľa Jána K., ktorý je na slobode, takisto uznal vinným a vymeral mu osem rokov väzenia. Rozsudok nie je právoplatný. Obhajoba ešte v súdnej sieni zahlásila odvolanie voči rozsudku všetkým výrokom v rozsudku, ako aj celému konaniu pred súdom.



Mikuláš Č., ktorý si rozsudok vo štvrtok do Banskej Bystrice neprišiel vypočuť, hneď v úvode procesu urobil vyhlásenie o vine. Ako vtedy uviedol a teraz zopakoval v písomnej záverečnej reči, už v roku 2014 prelomil mlčanie a priznáva sa ku všetkým skutkom, ktoré spáchal. Nemá dôvod klamať, prijal zodpovednosť, údajne nemá žiadne dohody s orgánmi činnými v trestnom konaní (OČTK) a ani podmienky vo väzení v Leopoldove sa mu tým nezmenia. Jeho záverečná reč mala takmer 200 strán aj so všetkými prílohami.



"Hovorím pravdu, ale nie je to pravda, ktorá oslobodzuje, ale ešte viac zatracuje," konštatoval v nej s tým, že pozostalí po obetiach sa dozvedia, ako to bolo.



Pri usvedčení niekdajšej pravej ruky Mikuláša Č., podnikateľa Jána K., ktorý vinu odmieta a tvrdí, že pri vražde Szymaneka nebol, bola pred súdom kľúčovou výpoveď bývalého bosa banskobystrického podsvetia.



Obhajoba poukázala na nedôveryhodných svedkov v procese, ako aj samotného Mikuláša Č., u ktorého vraj ide iba o akt pomsty voči jej klientovi. Podľa nej spolupracuje s OČTK iba z jediného dôvodu, aby sa o pár rokov dostal na slobodu na podmienečné prepustenie. Ján K. sám išiel na detektor lži a výsledky potvrdzujú jeho nevinu.



"Čo by som teraz povedal, by sa nedalo publikovať. Urobil som všetko pre to, aby som dokázal svoju nevinu. Mikuláš Č. bol asi presvedčivejší než detektor. Budem rád, keby sa aj on na ňom zúčastnil i svedkovia. Videli ste ten 200-stranový elaborát, koľko ho robil? Mesiac? A to nie je pomsta?," reagoval po vynesení rozsudku Ján K.



Z rozsudku bol prekvapený aj jeho obhajca Tomáš Rosina. "Je pre mňa prekvapením. Senát uznal môjho klienta za vinného len na základe výpovede Mikuláša Č. Myslím, že som v dostatočnom rozsahu odôvodnil, prečo je osoba obžalovaného Mikuláša Č. nedôveryhodná, viackrát zmenil svoju výpoveď v tomto trestnom konaní," konštatoval obhajca.



"Rozsudok a vlastne to odôvodnenie je v rozpore s judikatúrou Najvyššieho súdu SR, ktorá uvádza, že nie je možné odsúdiť kohokoľvek len na základe tzv. kajúcnikov, čo je aj obžalovaný, bez toho, aby k takým dôkazom nepristúpili aj ďalšie objektívne dôkazy a to v tomto konaní nebolo," dodal Rosina.



Podľa prokurátora súd si svoju prácu odviedol veľmi poctivo a vykonal kompletné dokazovanie v tejto veci. Zatiaľ si ponechal zákonnú lehotu na odvolanie. Pre Jána K. požadoval prísnejší trest.



K vražde bohatého Poliaka Szymaneka došlo na jeseň v roku 1997 pri chate za obcou Polomka v okrese Brezno po tom, ako bola prezradená lokalita, kde ho zadržiavali. Podľa obžaloby Mikuláš Č. mu jedenkrát strelil z pištole do úst a následne Ján K. z tej istej pištole do oblasti hrudníka. Malo ísť o objednávku ľudí z Poľska a pôvodne bolo cieľom výkupné.