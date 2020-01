SLEDUJEME: SÚD NEMÁ POCHYBNOSTI O DÔKAZNOSTI THREEMY

Pezinok 22. januára (TASR) - Senát Špecializovaného trestného súdu nemá pochybnosti o zákonnosti získania komunikácie Mariana K. cez aplikáciu Threema. Komunikácia na pojednávaní v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka sa však bude čítať po vykonaní naplánovaných dôkazov. Súd zvažuje, že z dôvodu urýchlenia procesu vylúči obžalovaného Miroslava M., ktorý sa priznal, že zastrelil Kuciaka aj jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, na samostatné konanie.



„Súd nemá pochybnosti o zákonnosti získania tohto dôkazu,“ uviedla predsedníčka senátu Ružena Sabová. Vyextrahovanú zálohu komunikácie dostal vyšetrovateľ Peter Juhás od Europolu na DVD nosiči. Na tom sa nachádzala tabuľka, z ktorej sa čítala Threema už v kauze falšovania zmeniek TV Markíza a majú ju k dispozícii viaceré médiá.



Komunikácia pochádza podľa Sabovej z ôsmich telefónov. Nie je jasné, či ide o telefóny aj iných obžalovaných než Mariana K. Svedok Peter Tóth vypovedal, že polícii odovzdal dva.



Threema sa v stredu zatiaľ čítať nebude. Sabová plánuje najprv vykonávať naplánované dôkazy a svedecké výpovede. Splnomocnenci poškodených a prokurátor ich chceli čítať už teraz, kým vypovedajú obžalovaní. Chceli ich so správami konfrontovať. Predsedníčka senátu argumentovala, že ich po čítaní môže zavolať vypovedať znova.



Obhajca obžalovaného Mariana K. Marek Para namieta zákonnosť použitia Threemy ako dôkazu už od minulého roka, a to aj v kauze falšovania televíznych zmeniek. Ani v tom prípade mu senát nevyhovel.



Momentálne na súde vypovedajú obžalovaní znova a procesné strany a súd sa ich pýtajú doplňujúce otázky. Miroslava M. zvažuje sudkyňa vylúčiť na samostatné konanie, vzhľadom na to, že sa priznal a doplnila, že priznanie zaváži pri udeľovaní trestu. Z jeho doplňujúcej výpovede vyplynulo, že Kuciaka zastrelil z blízkosti menej než 30 centimetrov.



Z vraždy novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní Marian K., Alena Zs., Tomáš Sz. a Miroslav M. Marian K. si mal podľa prokuratúry objednať Kuciakovu vraždu z pomsty za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti. K vražde novinára sa priznal Zoltán Andruskó, ktorý je už za vraždu právoplatne odsúdený po schválení dohody o vine a treste. K samotnej streľbe sa priznal Miroslav M., v prípade je naďalej obžalovaný. Údajný objednávateľ Marian K., sprostredkovateľka Alena Zs. a jeden z vykonávateľov Tomáš Sz. naďalej trvajú na svojej nevine.





Na súde v kauze vraždy J. Kuciaka budú vypovedať členovia sledovacieho komanda

Pred senátom Špecializovaného trestného súdu v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka budú v stredu vypovedať členovia sledovacieho komanda Petra Tótha, a to Štefan Mlynarčík a Miroslav Kriak. Na súde sa očakáva aj výpoveď obžalovanej Aleny Zs., prítomní sú všetci obžalovaní.



Kriak vypovedal v prípravnom konaní o tom, ako si ho niekdajší riaditeľ kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Tóth najal na sledovanie novinárov vrátane Kuciaka. Najprv ho sledoval v domnienke, že ide o dílera drog. Na pomoc pri sledovaní novinárov si najal Mlynarčíka.



Z Kuciakovho sledovania urobili obaja niekoľko fotografií, ktoré na súde stotožnil aj Zoltán Andruskó. Sú to tie isté fotografie novinára, ktoré mu mala ukázať vo svojom aute obžalovaná Alena Zs. Urobiť tak mala počas objednávania vraždy Kuciaka.



Podľa obžalobnej verzie mohla mať Alena Zs. fotografie iba od Mariana K., čo je podľa splnomocnenca poškodených Kuciakovcov Daniela Lipšica priama línia medzi údajným objednávateľom a vykonávateľmi vraždy.