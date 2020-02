Súd zahrnul do dokazovania v kauze vraždy Kuciaka mobily obžalovaných

Pezinok 6. februára (TASR) - Senát Špecializovaného trestného súdu vylúčil na návrh prokurátora verejnosť z hlavného pojednávania v kauze vraždy Jána Kuciaka na čas, keď bude vykonávaný výsluch znalcov z polície a Europolu. Znalci súdu vysvetlia, akým spôsobom získali komunikáciu cez Threemu z telefónu Mariana K. Dôvodom je zachovanie tajnosti postupov pri vyšetrovaní kybernetickej kriminality. Mohlo by dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti Európskej únie, zdôvodnila predsedníčka senátu Ružena Sabová.





Súd zahrnul do dokazovania mobily obžalovaných v kauze vraždy Jána Kuciaka

Senát Špecializovaného trestného súdu zahrnul v kauze vraždy Jána Kuciaka do rozsahu dokazovania viacero mobilných telefónov obžalovaných vrátane telefónov Mariana K., v ktorých mal šifrovanú aplikáciu Threema. Z tej podľa právneho zástupcu poškodených Daniela Lipšica vyplýva, že spolu s Alenou Zs. naplánovali Kuciakovu vraždu. Súd zatiaľ neuviedol, kedy sa komunikácia bude na súde čítať.



Súd zahrnul do rozsahu dokazovania dva iPhony Mariana K. a dva iPhony Aleny Zs. Jeden z telefónov Mariana K. v špeciálnej edícii je ten istý, v ktorom sa našla komunikácia cez šifrovanú aplikáciu Threema.



Cez Threemu mal Marian K. komunikovať s viacerými bratislavskými sudcami a ovplyvniť aj konanie v kauze zmeniek TV Markíza. Podľa Lipšica Threema dokazuje aj vraždu novinára. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa bude Threema na súde čítať.



Na súde sú prítomní znalci slovenskej polície, ako aj znalci z Europolu. Tí budú súdu vysvetľovať, akým spôsobom extrahovali komunikáciu z Threemy a ako sa im podarilo obnoviť niektoré vymazané správy. Na túto časť pojednávania chce prokurátor nechať vylúčiť verejnosť.



V kauze vraždy J. Kuciaka budú vypovedať znalci Europolu a polície

Prokurátor navrhol vylúčiť verejnosť, aby sa nedozvedela o postupoch polície pri vyšetrovaní kybernetických trestných činov. Obhajcovia obžalovaných aj splnomocnenci poškodených súhlasili.



Komunikáciu cez aplikáciu Threema získal Europol a polícia po tom, ako jej odovzdal telefóny a iný majetok Mariana K. bývalý novinár a niekdajší príslušník Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. Ten proti Marianovi K. svedčí v niekoľkých trestných konaniach.



Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Z vraždy novinára a jeho snúbenice sú obžalovaní Marian K., Alena Zs., Tomáš Sz. a Miroslav M. Marian K. si mal podľa prokuratúry objednať Kuciakovu vraždu z pomsty za články o jeho ekonomickej trestnej činnosti. K vražde novinára sa priznal Zoltán Andruskó, ktorý je už za ňu právoplatne odsúdený. K samotnej streľbe sa priznal Miroslav M., v prípade je naďalej obžalovaný. Údajný objednávateľ Marian K., sprostredkovateľka Alena Zs. a jeden z vykonávateľov Tomáš Sz. naďalej trvajú na svojej nevine.