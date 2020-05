V kauze vraždy J. Kuciaka má vypovedať kriminalista z odboru IT

Bratislava 31. mája (TASR) – Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) by mal v pondelok (1. 6.) v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vypovedať kriminalista z odboru informačných technológií Dušan Mikulaj. Ten by mal súdu uviesť, či sa na základe digitálnych stôp dá zistiť, či sa mohli obžalovaní Marian K. a Alena Zs. stretnúť v čase vraždy, podľa polohy ich telefónov.



Mikulaj mal na ŠTS vypovedať už v máji, keď na súd prišiel. Kriminalista mal byť vypočúvaný ako svedok, nie znalec. Jeho výpoveď však odložili, pretože predsedníčka senátu Ružena Sabová chcela, aby jej vysvetlil, akým spôsobom spracoval údaje od operátorov. Mikulaj ozrejmil, že je to proces na niekoľko hodín, operátori mu poskytli milióny riadkov údajov.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vladimír Turan tak navrhol, aby výsluch odložili. Na pondelok by mal mať Mikulaj pripravenú prezentáciu na projektor, tak ako to bolo pri výsluchu znalcov z Europolu.



Z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní neprávoplatne odsúdený Miroslav M., Tomáš Sz., Alena Zs. a Marian K. Ten si mal podľa obžaloby objednať vraždu ako pomstu za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti.