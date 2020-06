V kauze vraždy M. Sýkoru vytýčili nový termín pojednávania

Bratislava 14. júna (TASR) - Senát Okresného súdu (OS) Bratislava I vytýčil hlavné pojednávanie v kauze vraždy zakladateľa bratislavskej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru z roku 1997 najnovšie na 29. septembra. Vyplýva to z rozpisu činnosti súdov zverejnených na webovej stránke rezortu spravodlivosti.



Pôvodne sa malo vo veci pojednávať koncom apríla. Termín však bol zrušený z dôvodu prijatých opatrení pred šírením nového koronavírusu. V prípade sa od júna 2019 riadne nepojednávalo už štyri razy. V kauze by mal ešte vypovedať na 16 rokov právoplatne odsúdený bos bratislavskej skupiny piťovcov Juraj Ondrejčák alias Piťo a bývalý riaditeľ SIS Ivan Lexa.



Okrem Ľuboša F., ktorý je považovaný za bosa nitrianskeho podsvetia, sú v prípade obžalovaní Marek L., Richard B., prezývaný Kofola a Milan M. Sýkoru mali podľa prokurátora obžalovaní zavraždiť vo februári 1997 na parkovisku hotela na Bajkalskej ulici v Bratislave. Podľa obžaloby prišiel Sýkora k hotelu spolu s ochrankárom. Keď vystúpili z auta, ochrankára zasiahli do chrbta streľbou zo samopalu. Samotného Sýkoru najprv zasiahli troma ranami do nohy, po čom spadol na zem. Sýkora sa však snažil brániť svojou zbraňou. Útočníci ho vzápätí 'dorazili' streľbou zo samopalu. Podľa obžaloby mu výstrelmi spôsobili 13 poranení hlavy a hrudníka.



Ľuboša F. minulý rok prepustili väzby, keď bol obvinený v prípade lúpeže a incidentu, ktorý sa odohral v roku 2018 v erotickom salóne pri Leviciach. Aktuálne čelí dvom obžalobám na Okresnom súde v Leviciach a na Okresnom súde v Nitre. To za trestné činy lúpeže. obmedzovanie osobnej slobody a podielnictvo.